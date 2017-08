Maximale Eigenwerbung ohne Nachhall

#DAZNfightclub So Re-Live Mayweather vs. McGregor: Das komplette Spektakel NFL Live Bears @ Titans MLB Live Twins @ Blue Jays MLB Live Padres @ Marlins MLB Live Orioles @ Red Sox MLB Live Cubs @ Phillies Primera División Live Getafe -

Sevilla Serie A Live Chievo Verona -

Lazio Serie A Live Crotone -

Hellas Verona Serie A Live Florenz -

Sampdoria Serie A Live AC Mailand -

Cagliari Serie A Live Neapel -

Atalanta Serie A Live Spal -

Udinese Serie A Live Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Live Monaco -

Marseille Premier League Live Tottenham -

Burnley (Delayed) Primeira Liga Live Braga -

Porto Primera División Live Real Madrid -

Valencia NFL Bengals @ Redskins Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Boca Juniors v

Olimpo Serie A Cruzeiro -

Santos Superliga Temperley -

River Plate NFL 49ers @ Vikings DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. August Ligue 2 Orleans -

Lens MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. August DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

29. August MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins National Rugby League Cowboys -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. August MLB White Sox @ Twins Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer-Inseln WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien und Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar MLB Dodgers @ Diamondbacks WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien MLB Blue Jays @ Orioles WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 1 WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro Champions Hockey League Bystrica -

Wolfsburg Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München MLB Braves @ Cubs WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 2 Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale NCAA Division I FBS Clemson @ Kent. St NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien Pro14 Scarlets -

Southern Kings MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs Pro14 Connacht -

Glasgow WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Alabama @ Florida St. National Rugby League Dragons -

Bulldogs National Rugby League Tigers -

Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. September Premiership Leicester -

Bath Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern MLB Rays @ White Sox WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. September WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino MLB Yankees@Orioles WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Georgia Tech @ Tennessee MLB Diamondbacks @ Dodgers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. September WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru MLB Cubs @ Pirates WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. September MLB Yankees@Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. September MLB Marlins@Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals CSL Evergrande -

Changchun MLB Brewers @ Cubs First Division A Anderlecht -

Lokeren Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle Primera División Leganes -

Getafe MLB Marlins@Braves J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante CSL Shandong -

Jiangsu Premiership Bath -

Saracens Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol MLB Marlins@Braves MLB Rays @ Red Sox

Box-Legende Floyd Mayweather Jr. hat in Las Vegas MMA-Fighter Conor McGregor durch einen technischen Knockout in der zehnten Runde in die Schranken verwiesen (RE-LIVE auf DAZN). Überraschend war der Ausgang des Kampfes keinesfalls. Das Gebotene erfüllte die Erwartungen, mehr aber auch nicht. Nach dem Event ist es deshalb an der Zeit, den Fokus wieder auf das Sportliche zu richten. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jan Höfling.

Conor McGregor hat ein großes Kämpferherz bewiesen. Er war engagiert, unorthodox und zumindest in den ersten Runden ein unangenehmer Gegner. Wenngleich Mayweather dies auch ohne Sorgenfalten auf der Stirn zuließ. Dass der Kampf zwischen einem der besten Faustkämpfer aller Zeiten und einem MMA-Fighter ohne Erfahrung als Profi-Boxer die Erwartungen zumindest erfüllen konnte, lag folglich zu großen Teilen am Mann aus Dublin.

Dies ist ihm hoch anzurechnen, es verdient Respekt und Anerkennung gleichermaßen. Im Gegenzug zeigte es allerdings auch, in welchem Rahmen sich die Ansprüche im Vorfeld überhaupt bewegten. Boxerisch war McGregor seinem Gegenüber komplett unterlegen, wirklich überrascht dürfte dies jedoch niemand haben. Die Tatsache, dass Mayweather in seinem gewohnten Stil trotz seines Alters auch im 50. Auftritt erneut abliefern würde, war im Vorfeld klar. Die Frage war eigentlich nur, wann er die Kontrolle an sich reißen würde.

Spätestens ab der fünften Runde zeigte sich der extreme Klassenunterschied dann aber selbst dem ungeschulten Auge, nachdem der Ire zunächst mit seinem energischen Beginn gegen einen gewohnt passiv agierenden Mayweather dies noch kaschieren konnte.

Es war ein Mismatch, das verdeutliche, dass McGregor mit dem Boxer Mayweather nicht in einen Ring gehört, mit dem US-Amerikaner aber in puncto Geschäftssinn auf Augenhöhe ist. Denn genau darum ging es. Einen Verlierer kennt der Abend in Las Vegas deshalb nicht.

Eine einmalige Sache

Letztlich war es ein Event. Eine einzigartige Sache, geboren aus einem gigantischen Hype rund um McGregor und angeheizt durch irrwitzige Gagen für beide Kämpfer, die sogar Mayweather dazu bewogen, die Handschuhe noch ein weiteres Mal zu schnüren. Fans mit einer realistischen Erwartungshaltung dürften mit dem Gesehenen mehr als zufrieden sein. Zuschauer, die nur aufgrund des Eventcharakters einen Blick riskiert haben, um die größte Überraschung in der Geschichte erleben zu können, werden den Fight schnell vergessen.

Als Werbung für das Boxen sollte er sowieso nicht herangezogen werden. Denn eines hat das Duell in Nevada mehr als eindeutig gezeigt: Eine solche Veranstaltung muss vorerst nicht erneut stattfinden. McGregor kann sich nach seinem Ausflug auf fremdes Terrain trotz seiner praktisch nie vorhandenen Chance auf einen Sieg erhobenen Hauptes in Richtung Octagon verabschieden, Floyd endgültig in die wohlverdiente Box-Rente gehen.

Beide haben durch ihr Aufeinandertreffen Werbung in eigener Sache betrieben, die Sensationsgier der Fans genutzt und sämtliche Rekorde gebrochen. Der Erfolg gibt ihnen recht, das Ergebnis war aus der Sicht beider Protagonisten das Maximum des Möglichen.

Etwas hängenbleiben wird vom vermeintlichen Kampf des Jahres aber nicht, ein Nachhall für den Boxsport bleibt aus. Das war auch nicht anders zu erwarten und ist kein Problem.

Der sportliche Wettstreit als Mittelpunkt

Statt das Rampenlicht auf Showkämpfe mit absehbarem Ausgang zu richten, kann von nun an wieder vermehrt der sportliche Wettstreit im Vordergrund stehen. Geeignete Paarungen, das Boxen der breiten Masse zu präsentieren, gibt es genug. Vor allem dann, wenn man den Blick über das Schwergewicht hinaus schweifen lässt und offen ist für technische Qualität.

Ein wahrer Kracher, auf den sich alle Fans ohne Einschränkungen freuen dürfen, wird beispielsweise der Schlagabtausch im Mittelgewicht zwischen Canelo Alvarez und Gennady Golovkin (alle Infos zum Fight auf DAZN) in knapp drei Wochen werden. Die vier Titel der WBA, WBC, IBF und IBO, die auf dem Spiel stehen, sind dabei ein nettes Beiwerk.

Die Legitimation zum potentiell besten Kampf des Jahres erhält das Duell aber nicht durch selbige und auch nicht durch verrückte Summen, Trash-Talk auf einer Promotion-Tour oder die Chance auf eine große Sensation, sondern primär durch die von beiden Boxern in den letzten Jahren erbrachten Leistungen im Ring, die über jeden Zweifel erhaben sind.

Dass der Fight aufgrund des Duells zwischen Mayweather und McGregor bislang kaum die nötige Aufmerksamkeit erhalten hat, ist nicht nur schade, sondern beinahe eine Schande. Wer sich den Kampf in der Nacht auf den 17. September anschauen wird, weiß warum.