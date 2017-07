"THE END" - hat Fury seine Karriere beendet?

Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs World Matchplay Do 20:00 World Matchplay: Viertelfinals -

Session 1 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos BB&T Atlanta Open Men Single Fr 18:00 ATP Atlanta: Viertelfinale World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals -

Session 2 National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals BB&T Atlanta Open Men Single Sa 21:00 ATP Atlanta: Halbfinale National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale World Matchplay So 20:00 World Matchplay: Finale BB&T Atlanta Open Men Single So 23:00 ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single Mo 19:00 WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single Di 19:50 WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single Mi 19:50 WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single Do 19:50 WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single Fr 20:00 WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single Sa 22:00 WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Tyson Fury hat offenbar seine Karriere im Boxen beendet. Der Bezwinger von Wladimir Klitschko ließ in einem Instagram-Post aber noch einige Fragen offen.

"Ich hoffe, ihr habt es so genossen wie ich. THE END", schrieb Fury auf dem sozialen Kanal unter einem Bild von sich mit vier Titeln in der Hand. Der 28-Jährige hat damit offenbar seine Karriere beendet, wenngleich der Post keine eindeutige Aussage beinhaltet.

Fury bedankt sich bei seinen Fans und Unterstützern: "Ich war sehr gesegnet in meinem Leben und in meiner Karriere. Ich habe das Größtmögliche erreicht, es war eine epische Reise auf dem ganzen Weg. Danke an alle Fans, die mich unterstützt und an mich gelaubt haben."

Fury stand seit November 2015 nicht mehr im Ring. Damals besiegte er Klitschko nach Punkten, musste anschließend aber nach Vorwürfen des Dopings alle Gürtel abgeben. Im Oktober 2016 machte er seinen Kampf mit Kokain und Depressionen öffentlich.