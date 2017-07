Alle Infos zur World Boxing Super Series

Erlebe

deinen Sport

live Shanghai Darts Masters Do 12:30 Shanghai Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 12:30 Shanghai Darts Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles US Darts Masters Do 21:00 US Masters: Tag 1 National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3

Die World Boxing Super Series soll den Boxsport verändern. In einem K.o.-System treten die besten Boxer zweier Gewichtsklassen gegeneinander an. Auf dem Spiel steht eine gigantische Summe. Hier bekommst Du alle Informationen zu den Teilnehmern, dem Modus, den Titeln, dem Preisgeld und den Terminen sowie Austragungsorten.

Was ist die World Boxing Super Series?

Die World Boxing Super Series soll einen neuen Weg aufzeigen und so auf gewisse Weise eine Revolution im Boxsport ankurbeln, die dem Sport neuen Schub im Kampf um das Interesse der unzähligen Sportfans auf der ganzen Welt einbringen soll.

Im Wettbewerb um die extra für das Turnier geschaffene Muhammad Ali Trophy werden jeweils die besten Kämpfer ihrer Gewichtsklasse in einem klar strukturierten Wettstreit gegeneinander antreten und im direkten Vergleich den besten Fighter ermitteln.

Dem Sieger der "Champions League des Boxens", die je in zwei Gewichtsklassen ausgetragen wird, winkt neben einem hohen Preisgeld die Chance, gleich mehrere Titel der vier großen Verbände WBA, WBC, WBO und IBF sowie jede Menge Prestige zu ergattern.

Wie funktioniert der Modus der World Boxing Super Series?

In zwei Gewichtsklassen treten jeweils acht Kämpfer in einem knallharten K.o.-System an. Das Turnier wird in einem Single-Elimination-Bracket ausgetragen und besteht aus einem Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Es kommt somit zu sieben Kämpfen pro Limit und 14 Duellen auf höchstem Niveau insgesamt.

Im Viertelfinale treten vier gesetzte gegen vier ungesetzte Boxer an. Die Setzliste wird im Vorfeld des Turniers bekanntgegeben. Wer an welche Position gesetzt wird, legt der Comosa-Vorstand fest. Die Besonderheit: Die gesetzten Boxer, unter denen die Weltmeister zu finden sein dürften, werden sich den Gegner für die erste Runde selbst aussuchen.

Wie bei den Profis üblich sind die einzelnen Kämpfe, die über den Globus verteilt ausgetragen werden, auf zwölf Runden mit einer Dauer von jeweils 3 Minuten angesetzt. Gewertet werden sie von drei Punktrichtern, die nach dem 10:9-System Punkte vergeben.

© Sauerland

Wann stehen die Duelle fest?

Die Begegnungen der ersten Runde werden am 8. Juli im Grimaldi Forum in Monaco in Form einer Draft Gala der Öffentlichkeit präsentiert, bei der sämtliche Teilnehmer sowie die Verantwortlichen der World Boxing Super Series anwesend sein werden.

Moderiert wird das Event von der bekannten Schweizerin Melanie Winiger. Als Gäste werden hochrangige Personen aus der Sport-, Medien- und Marketing-Welt erwartet.

Wann finden die einzelnen Runden statt?

Die Fights des Viertelfinales finden im September und Oktober des Jahres 2017 statt, im Januar und Februar 2018 kommt es dann zu den Halbfinalbegegnungen.

Die beiden Boxer der jeweiligen Gewichtsklasse, die sich durchsetzen konnten, treffen anschließend im Mai 2018 im Finale der Serie aufeinander.

Wo finden die einzelnen Kämpfe statt?

Wenn die Paarungen stehen, werden die Austragungsorte und Termine bekanntgegeben.

Fest steht allerdings, dass die Events in mehreren Ländern stattfinden werden. Lediglich die Hälfte der 14 Kämpfe wird in den USA ausgetragen. Dass nur die größten Arenen im Visier sind, verwundert wenig. Der Madison Square Garden in New York, die T-Mobile Arena in Las Vegas oder die Mercedes-Benz Arena in Berlin könnten weitere Kampfabende beheimaten.

Wie hoch ist das Preisgeld des Turniers?

Im Rahmen der World Boxing Super Series wird um ein Preisgeld von 50 Millionen US-Dollar geboxt. Ein Sieg im Finale, das im Mai 2018 stattfinden wird, garantiert dem siegreichen Boxer rund zehn Millionen US-Dollar. Hinzu kommen dann noch die Boni sowie das Preisgeld der vorherigen Runden, weshalb eine Teilnahme auch aus finanzieller Sicht äußerst interessant ist.

Wer hat die Trophäe der World Boxing Super Series entworfen?

Der Sieger der Serie erhält die vom inzwischen leider verstorbenen Bildhauer Silvio Gazzaniga aus Italien entworfene Muhammad Ali Trophy. Gazzaniga war eine Koryphäe und erarbeitete unter anderem im Jahr 1971 den WM-Pokal der FIFA, der in der Folge seit 1974 an den Fußballweltmeister überreicht wird.

© sauerland

Welche Titel stehen auf dem Spiel?

Jeder Weltmeister, der dem Turnier beitritt, stimmt zu, dass sein aktuell gehaltener Gürtel als Teil der World Boxing Super Series fungiert. Dieser wird somit innerhalb des Wettbewerbs bei jedem Kampf verteidigt. Dies gilt auch im Falle eines Wechsels des jeweiligen Gürtels, der auch in der anschließenden Runde auf dem Spiel stehen wird.

Konflikte mit etwaigen Pflichtherausforderern der Ranglisten, die nicht am Turnier teilnehmen, sind durch eine Zusammenarbeit mit den Verbänden ausgeschlossen.

In welchen Gewichtsklassen wird geboxt?

Bei der ersten Ausgabe der World Boxing Series geht es im Cruiser- sowie im Supermittelgewicht zur Sache. Die Klassen sind allerdings nicht in Stein gemeißelt.

Bei kommenden Turnieren sollen sie variieren, um ein möglichst breites Spektrum des Boxsports abzudecken. Es werden allerdings pro Ausgabe stets nur zwei vertreten sein.

Wer kümmert sich um die Dopingkontrollen?

Um ein sauberes Turnier zu gewährleisten, wird es ein umfassendes sowie transparentes WADA-Dopingkontrollsystem geben.

Wer ist für das Turnier zugelassen?

Um die Qualität der World Boxing Super Series sicherzustellen, haben die Verantwortlichen eine klare Linie bei der Zulassung einzelner Kämpfer gezogen.

Nur Boxer, die zu den besten 15 Kämpfern des jeweiligen Verbandes gehören, können sich als Teilnehmer bewerben. Der Auswahlprozess für die begrenzten Plätze haben im Anschluss die Verantwortlichen des Turniers, die dabei auf eine Gruppe, die aus Vertretern der Verbände, Journalisten sowie Boxpersönlichkeiten besteht, als Ratgeber setzen werden.

Wer nimmt an der World Boxing Super Series teil?

Cruisergewicht

Name Land Bilanz Weltmeister Mairis Briedis Lettland 22-0-0 WBC Krzysztof Wlodarczyk Polen 53-3-1 Murat Gassiev Russland 24-0-0 IBF Marco Huck Deutschland 40-4-1 Oleksandr Usyk Ukraine 12-0-0 WBO Yunier Dorticos USA 21-0-0 WBA tba tba

Supermittelgewicht

Name Land Bilanz Weltmeister Jamie Cox Großbritannien 23-0-0 Erik Skoglund Schweden 26-0-0 George Groves Großbritannien 38-8-6 WBA (Super Champion) Jürgen Brähmer Deutschland 48-3-0 tba tba tba tba

Was sagen die Verantwortlichen über die World Boxing Super Series?

Richard Schaefer, Comosas Chairman of the Americas: "In der World Boxing Super Series gibt es so viele spannende Geschichten: Champions gegen Champions, Champions gegen Herausforderer und Jugend gegen Erfahrung."

Kalle Sauerland: "Das ist eine tolle Sache für den deutschen Boxsport. Die World Boxing Super Series beantwortet die Frage, die sich Fans seit Jahren stellen: Wer ist die unangefochtene Nummer eins in einer Gewichtsklasse? Für das Cruisergewicht und das Super-Mittelgewicht werden wir es im Mai 2018 wissen."

Roberto Dalmiglio, Head of Management Board bei Comosa: "Die World Boxing Super Series erfüllt das gegebene Versprechen, die Besten gegen die Besten antreten zu lassen."

Jürgen Brähmer: "Ich freue mich auf das Turnier. Ich bin vorbereitet. Der Gewichtswechsel ist keine Herausforderung für mich. Ich habe mehr als 30 Kämpfe meiner Profilaufbahn im Supermittelgewicht absolviert und kehre jetzt für das Turnier in meine ursprüngliche Gewichtsklasse zurück. Auf meine Gegner bin ich gespannt."

Marco Huck: "In diesem Turnier gibt es keine schwachen Leute. Ich will der Beste sein und muss ich alle schlagen. Wer zuerst drankommt, ist mir egal - ich werde alle besiegen."