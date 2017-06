Wegner: "Zeuge muss Weltmeister bleiben!"

Sonntag, 04.06.2017

"Dieser Titel ist ganz wichtig für das Team Sauerland und das deutsche Boxen", sagte Wegner: "Tyron Zeuge muss also Weltmeister bleiben!"

Für den Titel-Fight am 17. Juni (live auf DAZN) kehrt Wegner an einen geschichtsträchtigen Ort zurück. In der Rittal-Arena in Wetzlar kämpfte sein Schützling Arthur Abraham im Jahr 2006 acht Runden lang mit mehrfach gebrochenem Kiefer.

In der "Blutschlacht von Wetzlar" konnte Abraham trotz der Verletzung seinen WM-Titel im Mittelgewicht gegen den Kolumbianer Edison Miranda verteidigen. "Ich habe cirka 100 WM-Kämpfe und tausend andere Fights als Trainer mitgemacht, doch dieser Kampf mit Arthur, den werde ich nie vergessen", so der 75-Jährige.

"Das war ein Drahtseilakt, ich bin froh, dass wir nicht abgestürzt sind", ergänzte er: "Arthur wurde zum Star, ich bekam Strafanzeigen - ein unglaublicher Kampf. Ich bin sehr gespannt, wie die Stimmung am 17. Juni in Wetzlar sein wird. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder in der Rittal-Arena boxen."

Wegner betreut fünf Kämpfer

Wegner selbst coacht an diesem Abend mit Emir Ahmatovic, Leon Bunn, Stefan Härtel, Albon Pervizay und Burak Sahin gleich fünf Kämpfer: "Ich will aus ihnen Weltmeister machen, das ist mein Ziel."

Doch zunächst ist es an Tyron Zeuge und dessen Coach Jürgen Brähmer, den WBA-Titel zu verteidigen. Zeuge ist aktuell der einzig amtierende deutsche Weltmeister.

