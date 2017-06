Alle Infos zum Kampf Ward gegen Kovalev II

Samstag, 17.06.2017

Wie lief der erste Kampf zwischen zwischen Ward und Kovalev?

Am 20. November 2016 konnte sich Andre Ward mit einem Punktsieg gegen Sergey Kovalev zum dreifachen Weltmeister im Halbschwergewicht krönen. Der US-Amerikaner nahm dem bisherigen Titelträger aus Russland der Verbände WBA, IBF und WBO die Gürtel nach knapper Entscheidung der Punktrichter ab.

Nach einem engen Schlagabtausch, bei dem Ward gar zu Boden musste, werteten die drei Offiziellen das Duell vor 13.310 Zuschauern in der T-Mobile Arena in Las Vegas jeweils mit 114:113 für Ward - sehr zum Unmut seines Gegenübers.

In der tat war die Entscheidung umstritten. Kovalev schien auf dem Weg zum Punktsieg, nachdem Ward schon in der zweiten Runde einen Niederschlag eingesteckt hatte und mehrmals wackelig auf den Beinen wirkte.

Ein Rückkampf zwischen dem US-Amerikaner und dem Mann aus Russland soll die Zweifel, wer der bessere Kämpfer ist, aus dem Weg räumen.

Wann findet der Rückkampf statt?

Ward und Kovalev steigen in der Wüste Nevadas am 17. Juni in den Ring. In Deutschland findet der Kampf somit in der Nacht vom 17. auf den 18. Juni statt.

Wo findet Ward gegen Kovalev statt?

Das Mandalay Bay Resort & Casino ist ein US-amerikanischer Hotel-Casino-Komplex am Südende des Las Vegas Strip. Mit über 4.766 Zimmern gehört der Komplex in Nevada zu den größten Hotels.

Charakteristisch ist die goldfarbene Fassadenverglasung sowie die Form des Gebäudes. Zudem ist das Mandalay Bay Resort & Casino seit vielen Jahren ein beliebter Austragungsort für große Boxkämpfe.

Was steht auf dem Spiel?

Im Rückkampf zwischen Ward und Kovalev geht es erneut um die Gürtel der WBA, WBO und IBF im Halbschwergewicht. Der US-Amerikaner steigt als Titelverteidiger in den Ring, sein Gegner aus Russland ist diesmal der Herausforderer.

Wie lief das Wiegen?

Beide Boxer konnten beim offiziellen Wiegen am 17. Juni 2017 das Gewichtslimit des Halbschwergewichts einhalten. Sowohl Kovalev als auch Ward brachten 175 Pfund und damit 79,38 Kilogramm auf die Waage.

Wo kann ich den Rückkampf sehen?

Das Duell können Boxfans in der Nacht vom 17. auf den 18. Juni ab 3 Uhr live und auf Abruf auf DAZN erleben. Im TV übernimmt SkySports in Großbritannien die Übertragung, in den USA hat HBO die Rechte und wird das Duell als PPV live zeigen.

Nach welchen Regeln wird gekämpft?

Beim Duell zwischen Ward und Kovalev gelten die normalen Box-Regeln. Angesetzt ist das Duell auf 12 Runden, die je drei Minuten dauern.

Wie sehen die Bilanzen beider Boxer aus?

Andre Ward ist auch nach seinem 31. Kampf als Profi noch ungeschlagen. Insgesamt konnte er in diesem Zeitraum 15 Duelle vorzeitig für sich entscheiden. Auch Sergey Kovalev war bis zum ersten Aufeinandertreffen beider Boxer ohne Niederlage in seinem Kampfrekord.

Nach der knappen Pleite gegen den US-Amerikaner kann Kovalev eine Bilanz von 30 Siegen in 32 Kämpfen vorweisen. Hinzu kommt ein mehr als umstrittenes Unentschieden zum Beginn seiner Karriere gegen Ward-Landsmann Grover Young. Im Gegensatz zu Ward kann Kovalev auf eine Knockout-Quote von 81 Prozent verweisen, für 26 Gegner war vorzeitig Feierabend.

Wie gingen die letzten Kämpfe von Kovalev aus?

Datum Gegner Ergebnis 17. August 2013 Nathan Cleverly Sieg durch T.K.o. 30. November 2013 Ismayl Sillah Sieg durch K.o. 29. März 2014 Cedric Agnew Sieg durch K.o. 2. August 2014 Blake Caparello Sieg durch T.K.o. 8. November 2014 Bernard Hopkins Sieg durch UD 14. März 2015 Jean Pascal Sieg durch T.K.o. 25. Juli 2015 Nadjib Mohammedi Sieg durch K.o. 30. Januar 2016 Jean Pascal Sieg durch RTD 11. Juli 2016 Isaac Chilemba Sieg durch UD 19. November 2016 Andre Ward Niederlage durch UD

Wie gingen die letzten Kämpfe von Ward aus?

Datum Gegner Ergebnis 19. Juni 2010 Allan Green Sieg durch UD 27. November 2010 Sakio Bika Sieg durch UD 14. Mai 2011 Arthur Abraham Sieg durch UD 17. Dezember 2011 Carl Froch Sieg durch UD 8. September 2012 Chad Dawson Sieg durch T.K.o. 16. November 2013 Edwin Rodriguez Sieg durch UD 20. Juni 2015 Paul Smith Sieg durch T.K.o. 26. März 2016 Sullivan Barrera Sieg durch UD 6. August 2016 Alexander Brand Sieg durch UD 19. November 2016 Sergey Kovalev Sieg durch UD

Wer sind die Weltmeister im Halbschwergewicht?

Verband Titelträger WBA Andre Ward WBO Andre Ward WBC Adonis Stevenson IBF Andre Ward

