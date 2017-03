Wegner: "Die Nächte um die Ohren geschlagen"

Sonntag, 05.03.2017

"Ich würde so weit gehen, dass es im letzten Jahrzehnt nicht solch ein Klasse-Duell in Deutschland gegeben hat", sagte Wegner. Dass sein Schützling trotz des WM-Gürtels als Außenseiter in den Ring steigt, stört den 74-Jährigen dabei laut eigener Aussage wenig.

Wegner kennt die Stärken des US-Amerikaners allerdings ganz genau. "Der Amerikaner ist mit 1,85 Meter nicht nur unglaublich groß fürs Halb-Mittelgewicht, sondern dazu auch noch Rechtsausleger. Weltweit kann man Boxer mit diesen Eigenschaften an einer Hand abzählen. Das bereitete mir bei der Planung für das Training zunächst echte Kopfschmerzen", erklärte Wegner. "Ich habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen und nach einem passenden Trainingspartner für Jack gesucht, der Andrade nahezu perfekt imitieren kann - nicht nur vom Stil, sondern auch von der Physis. Und tatsächlich habe ich jemanden gefunden."

Zwar wollte der erfahrene Trainer keine Details preisgeben, allerdings soll die Geheimwaffe des Culcay-Lagers aus den schottischen Highlands kommen. "Eine bessere Vorbereitung hätte Jack nicht auf den WM-Kampf gegen Andrade haben können. Daher bin ich überzeugt, dass wir diese Herausforderung gemeinsam erfolgreich lösen werden", so Wegner weiter. "Ich war übrigens schon häufig der Trainer des vermeintlichen Außenseiters und meine Siegquote in solchen Kämpfen ist recht hoch."

Für Wegner gilt zudem ein altes Motto: "Wer den Besten schlägt, ist der Beste und nichts anderes ist der Anspruch an meine Schützlinge."

