Titelkampf: James DeGale vorerst raus

Freitag, 17.03.2017

Super-Mittelgewicht-Titelträger DeGale hatte gegen Jack seinen Titel via Unentschieden zwar behalten, dabei aber selbst auch harte Treffer eingesteckt. Laut ESPN musste er sich Operationen an der Nase und am Trommelfell unterziehen, dazu kam ein Eingriff an den Zähnen. Darüber hinaus hat der 31-Jährige aktuell Schulterprobleme.

Der IBF-Championship-Komitee-Chef Lindsey Tucker erklärte gegenüber ESPN: "Wir haben einen Brief von einem Arzt in Großbritannien erhalten, wonach DeGale vergangenen Monat operiert wurde. Er wird bis zum Juli brauchen, um sich von seinen Verletzungen zu erholen."

