Giganten-Fight: Termin und Ort stehen

Dienstag, 14.03.2017

Am 10. Juni 2017 wollen Mayweather und McGregor sich im Ring gegenüberstehen, berichten die DailyMail und ESPN übereinstimmend. Gekämpft wird demnach in Las Vegas, das sei eine Bedingung von Mayweather gewesen. Eine Bedingung von McGregor dagegen waren 100 Millionen US-Dollar für sich.

Diese scheint er zu erhalten. Offenbar wird Mayweather allerdings mehr am Kampf verdienen als der Ire. Die T-Mobile Arena in Las Vegas fasst bei Boxevents 20.000 Plätze, obendrein werden enorme Zuschauerzahlen per PPV erwartet. Kürzlich hatte Mayweather bestätigt, aus dem Karriereende zurückzukehren.

Der 40-Jährige geht mit seiner Erfahrung als Boxer als haushoher Favorit in den Kampf. McGregor kommt aus der MMA, wird also im Boxring nur einen Bruchteil seiner Fähigkeiten einsetzen können. Der Ire ist der erste Superstar der UFC, der zeitgleich Titel in zwei Gewichtsklassen halten konnte.

