Mayweather: "Hoffe auf Juni"

Freitag, 17.03.2017

"Ich würde der Welt gerne eine Show bieten. Die Welt der MMA gegen die Welt des Boxens", erklärte Mayweather. Er musste jedoch anmerken: "Im Moment sind keine Papiere unterschrieben, aber ich hoffe, dass der Kampf im Juni stattfinden wird."

Letzten Gerüchten zufolge soll am 10. Juni die T-Mobile Arena in Las Vegas für den Kampf reserviert sein. UFC-Präsident Dana White distanzierte sich kürzlich von dieser Ansetzung, erklärte gleichzeitig allerdings, dass er mit dem Kampf früher oder später rechnet. Somit scheint die Ansetzung der Paarung aber weiterhin in der Luft zu hängen.

