"Werde die verdammte Welt schocken"

Samstag, 18.03.2017

"Ich werde in den Ring steigen und die ganze verdammte Welt schocken", sagte McGregor gegenüber Dan Rafael. Der Ire forderte den ESPN-Journalisten auf, ihm tief in die Augen zu schauen - und ergänzte: "Ich bin 28 Jahre alt, habe ein riesiges Selbstvertrauen und bin mit beiden Händen gefährlich. Glaubt mir, ich werde Floyd aufhalten."

Der MMA-Champion kündigte zudem an, dass die Experten, die ihm im Duell mit Mayweather keine Chance ausrechnen, "ihre eigenen Aussage noch bereuen werden". Die gesamte Welt werde dies tun, so McGregor.

Wann das Duell genau anstehen wird, wollte er allerdings nicht bestätigen. "Der Kampf rückt immer näher", erklärte McGregor lediglich. "Macht euch darüber keine Sorgen. Ihr werdet bald mehr wissen. Für heute bin ich raus."

Der Kampf zwischen Mayweather und McGregor soll am 10. Juni in Las Vegas in der T-Mobile Arena stattfinden. Eine vertragliche Vereinbarung beider Seiten steht allerdings noch aus.

