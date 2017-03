"Man sieht sich immer zwei Mal"

© getty 1/19 Einer der größten Sportler aller Zeiten ist von uns gegangen: Cassius Marcellus Clay Jr alias Muhammad Ali. Weltmeister. Legende. Oder einfach: The Greatest of All Time /de/sport/diashows/1606/mehrsport/boxen-mohammad-ali/muhammad-ali-leben-in-bildern.html

© getty 2/19 Ali holte 1960 olympisches Gold in Rom - und war schon zu seiner Anfangszeit ein Champion des Volkes

© getty 3/19 Das Dream Team: Muhammad Ali und sein langjähriger Trainer Angelo Dundee

© getty 4/19 Das Selbstbewusstsein war nie Alis Problem

© getty 5/19 Der erste Kampf gegen Sonny Liston 1964. In der 6. Runde muss Liston verletzungsbedingt aufgeben

© getty 6/19 1965 gab es das Duell gegen Liston erneut. In Maine verpasste ihm Ali in der ersten Runde den Knockout

© getty 7/19 Muhammad Ali war in seiner Karriere viel unterwegs und bildete sich weiter

© getty 8/19 Muhammad Ali setzte sich außerdem stets gegen die Unterdrückung der afro-amerikanischen Bevölkerung zur Wehr

© getty 9/19 Hinter seinen Erfolgen stand immer auch viel Arbeit

© getty 10/19 Eines der bekanntesten Bilder: Ali bejubelt seinen Erfolg gegen Sonny Liston

© getty 11/19 Ali werden Ende der 60er Jahre aus politischen Gründen alle Titel aberkannt. Aber er kämpft sich ab 1970 zurück...

© getty 12/19 ...und holt sich 1974 beim "Rumble in the Jungle" in Kinshasa den Titel vom damaligen Weltmeister George Foreman zurück

© getty 13/19 Auf den Philippinen kommt es 1975 zum wohl spektakulärsten Boxkampf aller Zeiten zwischen Joe Frazier und Muhammad Ali. Nach 14 Runden siegt Ali im "Thrilla von Manila"

© getty 14/19 Auch für so manchen Show-Kampf war sich Ali nicht zu schade. 1976 stieg er dafür mit dem Wrestler Antonio Inoki in Japan in den Ring

© getty 15/19 1980 beendet Ali als einer der besten Sportler aller Zeiten seine Karriere. Hier darf er 1996 das olympische Feuer in Atlanta entzünden

© getty 16/19 Er engagierte sich weiterhin für viele wohltätige Projekte. 1997 besucht er ein Flüchtlingslager in der Elfenbeinküste

© getty 17/19 Muhammad Ali mit seiner Tochter Laila Ali. Sie trat in die Fußstapfen ihres Vaters und ist eine sehr erfolgreiche Boxerin

© getty 18/19 Eine Legende kurz vor dem 70. Geburtstag: Gezeichnet von Krankheiten, muss Ali mittlerweile gestützt werden