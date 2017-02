Abraham lobt Culcay: "Komplettester Boxer"

Dienstag, 28.02.2017

"Jack ist wahrscheinlich der aktuell kompletteste Boxer, den wir in Deutschland haben", lässt sich Abraham zitieren. Der Ex-Weltmeister hält große Stück auf seinen Teamkollegen, wenngleich diesem bisher der "ganz große Durchbruch verwehrt geblieben" sei.

Culcay könne "nicht nur Deutschland sondern die ganze Box-Welt erobern", so Abraham. Sein Schützling verteidigt seinen Titel bald gegen Demetrius Andrade. Im Vorfeld des Kampfes werden auch die Sauerland-Boxer Albon Pervizaj und Amir Ahmatovic aktiv werden.

"Bei meinen Anfängen im Profigeschäft war ich echt froh, dass mich die erfahrenen Boxer an die Hand genommen haben", erinnert sich Abraham und will seine Erfahrung mit den Neulingen teilen: "So hatte ich den perfekten Start und wurde schon zwei Jahre später Weltmeister - das will ich den Jungs jetzt auch ermöglichen!"

Alle Box-News im Überblick