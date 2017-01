Featherweight: Selby-Gegner steht fest

Dienstag, 10.01.2017

Zum dritten Mal wird Lee Selby seinen Titel im Featherweight verteidigen. Der Waliser tritt allerdings zum ersten Mal in Las Vegas an. Dort trifft er am 28. Januar auf den Argentinier Jonathan Victor Barros. Stattfinden wird der Kampf in der Undercard des Events Carl Frampton gegen Leo Santa Cruz.

Selby (23-1) wird in Victor Barros (41-4) einen harten Widersacher finden. Die letzten sieben Kämpfe konnte der 32-Jährige allesamt für sich entscheiden. Selby ist gespannt: "Mein Herausforderer ist erfahren, gefährlich und ich werde ihn nicht unterschätzen."

Alle News rund ums Boxen