Beach-WM: Deutsche scheitern im Sechzehntelfinale

Die beiden Beachvolleyball-Duos Nils Ehlers/Lars Flüggen (Hamburg) und Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms (Hameln) haben die schwarze Serie des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bei der Heim-WM fortgesetzt und sind im Sechzehntelfinale gescheitert.

Ehlers/Flüggen verpassten gegen die favorisierten US-Amerikaner Tri Bourne/Trevor Crabb beim 1:2 (21:15, 19:21, 10:15) eine Überraschung, Bergmann/Harms kassierten die erwartete Niederlage gegen das norwegische Top-Duo Anders Mol/Christian Sorum.

Damit ist bei den Männern nur noch Deutschlands derzeit bestes Duo im Rennen. Julius Thole/Clemens Wickler sind im Anschluss gegen die Olympiadritten Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen (Niederlande) gefordert.

Bei den Frauen waren am Vortag fünf von sechs Teams ausgeschieden, unter anderem auch Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch. Am Abend treten Karla Borger und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) im Achtelfinale gegen die starken Brasilianerinnen Barbara/Fernanda an.

Bergmann/Harms konnten beim 0:2 (13:21, 13:21) gegen das derzeit beste Team der Welt anfangs gut mithalten, aber gerade gegen die hervorragende Blockarbeit von Mol fand das deutsche Team kein probates Mittel. Auch im zweiten Durchgang setzten die Deutschen immer wieder Akzente, doch die Europameister waren einfach eine Nummer zu groß. Bergmann/Harms hatten sich über die Lucky-Loser-Runde in die nächste Runde gekämpft.

Gegen die starken US-Amerikaner ging Ehlers/Flüggen im zweiten Satz die Puste aus, im Tiebreak brachen die beiden trotz der lautstarken Unterstützung des Publikums auf dem Center Court im Rothenbaumstadion ein. Das Duo wehrte zwar noch drei Matchbälle ab, es reichte am Ende aber nicht.