Beach-WM: Borger/Sude als einziges deutsches Team im Achtelfinale

Karla Borger und ihre neue Partnerin Julia Sude haben als erstes deutsches Duo das Achtelfinale bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg (live auf DAZN) erreicht.

In dem deutsch-deutschen Duell gegen Kim Behrens/Cinja Tillmann setzten sich die Favoritinnen mit einiger Mühe erst nach drei Sätzen 2:1 (19:21, 21:17, 15:13) durch. Borger/Sude treffen in der Runde der letzten Sechzehn nun auf die starken Brasilianerinnen Barbara/Fernanda.

Traum bei Beach-WM geplatzt: Ludwig/Kozuch scheitern früh

Aus der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung: Beachvolleyball-Star Laura Ludwig (33) ist bei der Heim-WM in Hamburg bereits in der ersten K.o.-Phase gescheitert. Die Olympiasiegerin und Lokalmatadorin verlor mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch (32) bereits in der Runde der letzten 32 nach zu vielen Fehlern klar gegen das US-Amerikanische Duo Summer Ross/Sara Hughes in zwei Sätzen 0:2 (15:21, 12:21) und verpasste das Achtelfinale.

Ludwig und Kozuch, die sich im zweiten Satz von einem Arzt behandeln lassen musste, spielen erst seit dieser Saison zusammen, in Hamburg machte sich die noch fehlende Abstimmung deutlich bemerkbar. Mit ihrer alten Partnerin Kira Walkenhorst hatte Ludwig, die vor einem Jahr Mutter eines Sohnes geworden war, bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio sowie ein Jahr später in Wien bei der WM Gold gewonnen.

Ludwig/Kozuch sorgten damit für den negativen Abschluss eines schwarzen Tages für den DVV. Unglücklich ausgeschieden ist das junge Perspektivteam Leonie Körtzinger/Sarah Schneider (Hamburg), das sich knapp gegen Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre (Schweiz) geschlagen geben musste. Auch für Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur (München/Friedrichshafen) war gegen Kelly Claes/Sarah Sponcil (USA) mehr drin, am Ende stand aber auch eine Dreisatz-Niederlage. Gar keine Chance hatten hingegen Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Hamburg) bei ihrem 19:21, 12:21 gegen Joy Stubbe/Marleen van Iersel aus den Niederlanden