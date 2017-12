Hüft-OP: Beach-Olympiasiegerin Walkenhorst droht lange Pause

Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons World Rugby Sevens Series Kapstadt -

Tag 1 European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux World Rugby Sevens Series Kapstadt -

Tag 2 ACB Real Madrid -

Murcia ACB Estudiantes -

Valencia NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Brünn -

Jyväskylä Champions Hockey League Zürich -

Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves World Championship Boxing Jeff Horn vs Gary Corcoran Basketball Champions League Yenisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets BSL Besiktas -

Galatasaray William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux ACB Barcelona -

Gran Canaria William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle European Challenge Cup Cardiff -

Sale ACB Obradoiro -

Real Madrid William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 NHL Kings @ Flyers NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 6

Kira Walkenhorst droht nach einer Hüftoperation eine monatelange Pause. Wegen anhaltender Beschwerden wurde bei der 27-Jährigen am Dienstag in Pforzheim ein operativer Eingriff vorgenommen.

"Die Probleme vom Sommer sind wieder hochgekocht und auf ärztliches Anraten wurde eine kleine OP durchgeführt, um sicherzustellen, dass ich 2019 und 2020 topfit bin", sagte Walkenhorst via Facebook.

Posted by SPOX.com

Ob Weltmeisterin Walkenhorst in der kommenden Saison überhaupt wieder mit ihrer Partnerin Laura Ludwig an den Start gehen kann, scheint fraglich. Der Eingriff zumindest sei gut verlaufen, so Walkenhorst: "Der Arzt meinte, dass ich bald wieder topfit bin." Im vergangenen Jahr hatte sich Ludwig fast zum gleichen Zeitpunkt einer Operation an der Schulter unterziehen müssen. Daraufhin war der erste gemeinsame Auftritt im Sand erst im Mai möglich gewesen.