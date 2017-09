Laboureur und Sude erreichen Endspiel

Pro14 Scarlets -

Die Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand das Halbfinale verpasst. Eine Woche nach dem Triumph beim World-Tour-Finale in Hamburg unterlag das an Position zwei gesetzte Duo am Samstagmorgen in der Verliererrunde den späteren Finalistinnen Melanie Gernert und Tatjana Zautys (Berlin/Winnenden) 1:2 (23:21, 13:21, 12:15).

Bereits am Freitag hatten Ludwig/Walkenhorst ihr drittes Turnierspiel gegen Karla Borger und Margareta Kozuch (Haltern) 0:2 verloren. Durch einen Sieg in der Verliererrunde hätten sie aber noch den Einzug ins Semifinale schaffen können.

Besser machten es die Weltranglistenvierten Chantal Laboureur und Julia Sude. Das topgesetzte Duo aus Stuttgart und Friedrichshafen erreichte nach einem knappen 2:0 (21:19, 21:19) im Halbfinale gegen Borger/Kozuch das Endspiel, nachdem es sich in der Verliererrunde gegen Katharina Schillerwein und Cinja Tillmann (Düsseldorf) mit 2:0 (21:15, 21:15) durchgesetzt hatte. Das Finale (15.10 Uhr) zwischen Gernert/Zautys und Laboureur/Sude findet am Samstagnachmittag statt.

Die DM in der 6000 Zuschauer fassenden Ahmann-Hager-Arena, die noch bis 2020 in Timmendorfer Strand stattfinden wird, ist traditionell das letzte nationale Turnier der Saison. Die besten 16 Frauen- und Männerduos des Landes nehmen an den Meisterschaften teil, ausschlaggebend ist die deutsche Rangliste.