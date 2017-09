Comeback! Shved erlegt auch die Griechen

MLB Live Yankees @ Rays Copa Libertadores San Lorenzo -

Der Siegeszug der Russen geht weiter. Im Viertelfinale schlug das Team um Alexey Shved und Timofey Mozgov Griechenland mit 74:69. Entscheidender Mann war erneut der Khimki-Guard, der nach schwacher erster Halbzeit nach dem Wechsel 22 Punkte machte. Später am Abend spielen Italien und Serbien den letzten Halbfinalisten aus.

Griechenland - Russland 69:74 (37:31)

Nachdem die Russen dank Timofey Mozgov einen guten Start erwischten, drehte Griechenland im Anschluss auf. Angeführt vom bärenstarken Nick Calathes (25 Punkte, 7 Assists) drückten die Hellenen gewaltig auf die Tube und kamen bei zahlreichen Fastbreaks zu einfachen Punkten. Die Russen wirkten beeindruckt. Gleich mehrere Dreier berührten nicht einmal den Ring.

Griechenland verstand es vor allem, Russlands Topscorer Alexey Shved zu entnerven. Erst nach 12 Minuten verbuchte er sein erstes Field Goal (zuvor sechs Fahrkarten) und leistete sich im ersten Durchgang gleich vier teils haarsträubende Turnover. Coach Sergey Bazarevich reagierte und ließ seinen Star fast das komplette zweite Viertel auf der Bank. Nachdem die Griechen im zweiten Viertel eine zweistellige Führung herausspielten, war es Russlands anderer Star, Mozgov (15 Punkte, 10 Rebounds), der der Sbornaja ein wenig Luft verschaffte. Mit 37:31 ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer einen verbesserten Shved, gleich der erste Dreier aus dem Dribbling saß. Ins Rollen kam er aber zunächst nicht. Die Griechen hatten weiter mehrere Optionen, auch wenn die Rotation von Trainer Constandinos Missas sehr klein war. Georgios Printezis (19 Punkte, 7/12 FG) tat den Russen immer wieder weh mit viel Energie unter dem Korb und sicherem Händchen von draußen.

Richtig absetzen konnten sich die Griechen aber nicht, auch weil sie teils schludrig spielten und an der Freiwurflinie zu viel liegen ließen. So kamen die Russen dank einiger wilder Dreier und Shved (13 Punkte im dritten Viertel) wieder heran. Es ging nichts mehr für Hellas. Kostas Sloukas spielte fast komplett durch und musste dem Tribut zollen mit einigen Unkonzentriertheiten (6 Ballverluste), während der frischere Shved mehr und mehr das Spiel an sich riss.

Die Griechen schienen gebrochen, es gab keine leichten Punkte mehr. Stattdessen erhöhte Mozgov per Dunk auf 67:60 gut fünf Minuten vor dem Ende, um dann am anderen Ende Printezis mit einem Monster-Block abzuräumen. Die Schlussphase wurde dennoch spannend, weil die Russen zu wild agierten und Shved nun überdrehte. Fehlwurf reihte sich an Fehlwurf, die Griechen hatten mehrfach die Chance auf den Ausgleich, doch vergaben. So versenkte Dmitry Khvostov einen schweren Wurf 44 Sekunden vor dem Ende zum 70:66. Calathes bäumte sich mit einem tiefen Dreier noch einmal auf, doch die Russen brachten es nach Hause.

Topscorer der Russen war natürlich Shved mit 26 Punkten (7/22 FG, 10/11 FT), der aber auch 7 Turnover fabrizierte. Andrey Vorontsevich lieferte zudem 8 Zähler und 12 Rebounds. Als Team traf Russland zwar nur 23 Prozent von draußen, doch der Gegner machte es kaum besser und schwächelte zudem eklatant an der Freiwurflinie (10/20 FT). So wurde es für die Griechen wieder nichts mit der ersten Medaille seit 2009.

Italien - Serbien (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)