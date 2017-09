Serbien im Finale - Bangen um Bayerns Jovic

MLB Live Cardinals @ Cubs BAMMA Live BAMMA 31 MLB Blue Jays @ Twins HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale J1 League Omiya -

Vize-Olympiasieger Serbien hat im zweiten Halbfinale bei der EM in Istanbul Russland mit 87:79 geschlagen und trifft damit im Finale auf Slowenien. Boban Marjanovic und Bogdan Bogdanovic überragten dabei für die Orlovi. Der neue Bayern-Guard Stefan Jovic musste verletzt runter.

Damit nahmen die Serben erfolgreich Revanche für ihre einzige Niederlage im Turnier, die sie in der Vorrunde gegen die Russen einstecken mussten (72:75). Bogdan Bogdanovic (24 Punkte, 9/16 FG) und Boban Marjanovic (18 Zähler, 6 Rebounds) überzeugten dabei auf serbischer Seite. Bogdanovic machte mit zwei wichtigen Würfen in der Crunchtime den Deckel drauf.

Der neue Point Guard der Bayern, Stefan Jovic (8 Punkte, 6 Assists), leitete das Spiel der Serben stark, musste aber Ende des dritten Viertels verletzt auf die Bank. Auch Bayerns Vladimir Lucic (13 Punkte, 8 Rebounds) hatte einige gute Momente.

Bei den Russen war erneut Alexey Shved mit 33 Punkten Topscorer, hatte aber eine teils fragliche Wurfauswahl (8/20 FG, 6/15 Dreier). Neben ihm scorten auch Andrey Vorontsevich (14), Dmitry Khvostov (10) und Timofey Mozgov (11 Punkte, 9 Rebounds) zweistellig.

Serbien spielt damit am Sonntag um 20.30 Uhr im Sinan Erdem Dome um die Goldmedaille, Russland muss wenige Stunden vorher gegen Spanien im Spiel um Bronze antreten.

Russland vs. Serbien: Der SPOX-Spielfilm

Vor dem Tip-Off:

Keine Veränderungen bei den Russen. Die Starting Five bestand aus Shved, Khvostov, Dmitry Kulagin, Vorontsevich und Mozgov. Auch bei den Serben begannen mit Jovic, Bogdanovic, Lucic, Bircevic und Kuzmic die bekannten Namen.

Players to watch bei der EuroBasket 2017 © getty 1/14 POINT GUARDS: Petteri Koponen (Finnland/FC Barcelona, 28): Zugegeben: Er ist weder ein großer Star, noch ein Talent. Doch bei den letzten internationalen Turnieren wirbelte Finnland - vor allem dank ihm - mächtig Staub auf. Gibt es die Fortsetzung? © getty 2/14 Dennis Schröder (Deutschland/Atlanta Hawks, 23): Er ist Deutschlands großer Star nach Dirk Nowitzki und unangefochtener Anführer des DBB-Teams. Nicht nur die gegnerischen Defenses werden sich auf ihn fokussieren © getty 3/14 Stefan Jovic (Serbien/Bayern München, 26): An der Seite - oder hinter? - Teodosic agiert mit Stefan Jovic ein weiterer Top-Guard. Warum er für uns interessant ist? Die Bayern haben ihn jüngst verpflichtet © getty 4/14 Mantas Kalinietis (Litauen/Emporio Milan, 30): Bei Olympia 2016 war er noch der beste Assistgeber des Turnier. Nun wird er durch den Ausfall von Lekavicius auch sehr viel Speilzeit bei der EM erhalten © getty 5/14 FLÜGELSPIELER: Furkan Korkmaz (Türkei/Philadelphia 76ers, 20): Die türkische Zukunfts-Hoffnung wurde schon letztes Jahr von Philly gedraftet und nun auch rüber geholt. Kann er bei der EuroBasket schon Leistungsträger sein? © getty 6/14 Luka Doncic (Real Madrid/Slowenien, 18): Er gilt nicht nur als größtes europäisches Talent, sondern auch als potentieller No.1-Pick 2018. Bei Real war er schon Leistungsträger! © getty 7/14 Daniel Hackett (Italien/Bamberg, 29): BBL-Fans können sich ein Bild von Daniel Hackett machen, der zur neuen Saison bei Brose Bamberg die Sneaker schnürt. Die Italiener brauchen ihn, da im Backcourt jede Unterstützung dringend nötig ist © getty 8/14 Bogdan Bogdanovic (Serbien/Sacramento Kings, 24): Drei Jahre, nachdem er (ursprünglich von den Suns) gedraftet wurde, wechselte er nun in die NBA. Die Kings dürfen sich auf ihn freuen - und entlohnen ihn dafür fürstlich! © getty 9/14 Omri Casspi (Israel/Warriors, 29): Der variable Forward, der im Sommer bei den Warriors unterschrieb, kämpfte zuletzt viel mit Verletzungen und spielt das Turnier wohl primär deshalb mit, weil die EM im eigenen Land stattfindet. Wie fit ist er wirklich? © getty 10/14 Niccolo Melli (Italien/Fenerbahce, 26): Wir kennen ihn alle aus seiner äußerst erfolgreichen Bamberger Zeit - nun will er mit Fener die Euroleague gewinnen und mit Italien Deutschland in der Vorrunde ärgern © getty 11/14 BIG MEN: Dragan Bender (Kroatien/Phoenix Suns, 19): Der hochtalentierte Forward erlebte eine schwierige erste Saison in der NBA. Kann er auf europäischem Boden durchstarten? © getty 12/14 Kristaps Porzingis (Lettland/New York Knicks, 22): Er ist Superstar und Talent in einem. Avanciert er für sein Land zum lettischen Dirk Nowitzki? © getty 13/14 Tornike Shengelia (Georgien/Laboral, 25): Er ist das Herzstück der Georgier. Im Post verfügt der Power Forward über ein riesiges Arsenal an Moves und erarbeitet sich so zahlreiche Freiwürfe und einfache Punkte © getty 14/14 Lauri Markkanen (Finnland/Chicago Bulls, 20): Als dritter finnischer NBA-Spieler soll der gut ausgebildete Big Man dabei helfen, die großen Teams zu ärgen

1. Viertel: Die Serben erwischten den besseren Start und erzielten die ersten fünf Punkte. Russland konterte über Mozgov, der Kuzmic schnell zwei Fouls anhing. Bogdanovic fand mehrfach die Lücken in der Defense und kam einige Male unbehelligt zum Abschluss. Der andere Star, Shved, hatte mit seinem Wurf ebenfalls Probleme, blieb aber an der Linie ohne Fehl und Tadel (5/5). Serbien erspielte sich aber bessere Würfe und führte mit 25:20.

2. Viertel: Es blieb zunächst ein enges Spiel. Beide Mannschaften spielten geduldig ihre Systeme herunter und nahmen Würfe erst tief in der Shotclock. Die Serben suchten immer wieder Marjanovic, der mehrere Fouls zog. So zogen die Serben Stück für Stück davon und erspielten sich eine zweistellige Führung. Russland nahm zu viele Jumper, die allesamt nicht mehr fielen. Auch Shved war weitestgehend abgemeldet in den zweiten zehn Minuten und wollte es zu sehr erzwingen. Backsteine waren die Folge. 48:34 Serbien.

3. Viertel: Die Russen hatten nun einen besseren offensiven Rhythmus, doch die Serben ließen ihren Gegner nicht herankommen. Durch drei Dreier konnte der Rückstand zumindest auf zehn Zähler eingedampft werden. Doch Serbien ließ es nun ein wenig schleifen. Russland traf nun auch die offenen Würfe, es war wieder ein Basketball-Spiel. Dann brachte Djordjevic aber wieder Jovic und so wurde das serbische Spiel flüssiger. Dann aber der Schock: Der neue Bayern-Guard knickte um und musste vom Court gebracht werden. 66:57 Serbien.

4. Viertel: Serbien geriet ein wenig ins Schwanken. Nach einem unsportlichen Foul von Guduric verkürzten die Russen. So übernahmen in Bogdanovic und Marjanovic wieder die Stars - Serbien konnte durchschnaufen. Shved bäumte sich von Downtown noch einmal auf. Zwei Punkte betrug der Vorsprung nur noch, dann versenkte Micic einen ganz wichtigen Dreier. Bogdanovic erhöhte per Jumper 100 Sekunden vor dem Ende auf sieben Zähler, wenig später ließ er einen weiteren folgen. Serbien siegte mit 87:79.

Russland vs. Serbien: Der Boxscore

Der Star des Spiels

Boban Marjanovic. Durch die frühen Foulprobleme von Kuzmic bekam der Center der Detroit Pistons mehr Spielzeit, die er hervorragend nutzte. Unter dem Korb war er kaum zu bezwingen - wenn Russland mal den Weg in die Zone suchte. Auch im Angriff wurde der Hüne regelmäßig im Post gesucht und traf auch über den ebenfalls langen Mozgov. Sein Block gegen den Nets-Center war das Highlight des Spiels.

Der Flop des Spiels

Dmitry Kulagin. War als Stopper für Bogdanovic vorgesehen, doch das funktionierte überhaupt nicht. Der ehemalige Fenerbahce-Guard schüttelte seinen Gegenspieler in schöner Regelmäßigkeit ab und dominierte so die Offense. Auch im Angriff konnte Kulagin nichts beisteuern. Seine beiden Jumper in acht Minuten Spielzeit klatschten nur auf den Ring.

Die lustigsten Fans der EuroBasket 2017 © getty 1/21 Farbenfroh geht es mal wieder zu an den vier Spielstätten der EuroBasket. Die litauische Gefahr ist zahlreich vertreten © getty 2/21 Nein, das war kein Unikat. Auch ein paar Reihen daneben wird inbrünstig die Nationalhymne geschmettert © getty 3/21 Ein wenig ruhiger ist es da im Frankreich-Block. Die Kleidung der Dame in der hinteren Reihe ist aber schon einmal vielversprechend © getty 4/21 Gehen diese Ladies auch als Zuschauer durch? Wir denken schon © getty 5/21 Das scheint diesen finnischen Fans eher nicht zu gefallen © getty 6/21 Auch die Israelis schauen deprimiert. Liegt sicher eher an der Klatsche in eigener Halle gegen Italien © getty 7/21 Oder schauen die sich in Sachen Ball-Handling noch was bei diesen Damen ab? © getty 8/21 Gute Stimmung dagegen bei den Kroaten. Der Kollege in der Mitte scheint ein Wasserballer zu sein © fiba.com 9/21 Klar, dass dieser Junge bei seiner Begleitung grinst wie ein Honigkuchenpferd © getty 10/21 Ist dieser russische Fan etwa allein nach Istanbul gereist? © getty 11/21 Mitnichten! Ausreichend weibliche Verstärkung ist mit in die Türkei gereist © getty 12/21 Daumen hoch für die Kreativität der lettischen Schlachtenbummler © fiba.com 13/21 Läuft bei Spanien. Zwei Siege finden auch Luigi und Mario dufte © getty 14/21 Die besten Fans? Da dürfen natürlich auch die verrückten Isländer nicht fehlen. Macht schon was her so ein blauer Block © fiba.com 15/21 Auch zahlreiche deutsche Anhänger haben den weiten Weg nach Tel Aviv auf sich genommen © getty 16/21 Ja wen haben wir denn da? Spurs-Coach Gregg Popovich schaut auch konzentriert zu © getty 17/21 Spurs-Coach Greg Popovich ließ sich auch noch mit ein paar Fans ablichten - blickte aber gewohnt grummelig drein © getty 18/21 Doch noch einmal zurück zu den Litauern, die uneinholbar die bunteste Fraktion sind © getty 19/21 Da lassen wir auch diesen Selfie-Stick mal gerade noch so durchgehen © getty 20/21 Sichtlichen Grund zur Freude hatten auch die türkischen Anhänger über das Erreichen des Achtelfinals © fiba.com 21/21 Da freut sich auch das Maskottchen Sam Dunk, dass der Gastgeber der Finalrunde noch am Start ist

Russland vs. Serbien: Das fiel auf