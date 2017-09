Wissen, was kommt

Ligue 1 Lille -

Bordeaux Weber Cup Weber Cup: Tag 1 Primeira Liga Feirense -

Sporting First Division A Anderlecht -

Lokeren Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby County -

Hull Primera División Leganes -

Getafe Primeira Liga Benfica -

Portimonense MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs National Rugby League Storm -

Eels National Rugby League Sea Eagles -

Panthers J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gamba Osaka -

Kobe DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

09. September Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool Weber Cup Weber Cup: Tag 2 -

Session 1 CSL Shandong Luneng -

Jiangsu EuroBasket Deutschland -

Frankreich Premiership Bath -

Saracens Serie B Palermo -

Empoli Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Verona NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wed -

Nottingham Weber Cup Weber Cup: Tag 2 -

Session 2 Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Pro14 Connacht -

Southern Kings Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Steko's Fight Night Steko's Fight Night Extreme Fighting Championship EFC 63 NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez National Rugby League Sharks -

Cowboys Primera División La Coruna -

Real Sociedad DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. September Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Dinamo Moskva -

Zenit St Petersburg Weber Cup Weber Cup: Tag 3 -

Session 1 DAZN ONLY Golf Channel World Long Drive Championship: Mixed Team Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 St. Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -

Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves 1. HNL Dinamo Zagreb -

NK Rudes NFL RedZone -

Week 1 Weber Cup Weber Cup: Tag 3 -

Session 2 MLB Marlins @ Braves Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. September DAZN ONLY Golf Channel World Long Drive Championship: Finals Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. September DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

12. September MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Rays DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. September Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Rays Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. September MLB Athletics @ Red Sox MLB Blue Jays @ Twins NFL Texans @ Bengals Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. September Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 1 MLB Cardinals @ Cubs First Division A Brügge -

Mechelen Premiership Northampton -

Bath Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes BAMMA BAMMA 31 MLB Blue Jays @ Twins HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Halbfinale J1 League Omiya -

Gamba DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. September J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Serie A Crotone -

Inter Mailand Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Bell Challenge Women Single Coupe Banque Nationale -

Halbfinale Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa MLB Dodgers @ Nationals Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville MLB Orioles @ Yankees Premiership Newcastle -

Saracens Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) IndyCar Series GoPro Grand Prix of Sonoma NCAA Division I FBS Miami @ Florida St. Super Liga Partizan -

Radnicki Nis NCAA Division I FBS Ole Miss @ California HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Finale ADAC Formel 4 Formel 4: Sachsenring (Rennen 2) ADAC TCR Germany Touring Car Championship ADAC TCR: Sachsenring (Rennen 2) Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. September Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Serie A Sassuolo -

Juventus Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 FIA World Rallycross Championship Round 10 -

Riga ADAC GT Masters ADAC GT Masters: Sachsenring (Rennen 2) CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua ADAC Formel 4 Formel 4: Sachsenring (Rennen 3) Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao NFL RedZone -

Week 2 MLB Orioles @ Yankees Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 MLB Blue Jays @ Twins Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon NFL Packers @ Falcons Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. September Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo MLB Red Sox @ Orioles NFL Lions @ Giants Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 MLB Diamondbacks @ Padres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. September Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia Serie A Bologna -

Inter Mailand Primera División Barcelona -

Eibar Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Serie A Benevento -

AS Rom MLB Twins @ Yankees Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis

Nach der guten Vorrunde wird es für das DBB-Team um Dennis Schröder bei der EuroBasket 2017 nun ernst: Am Samstag steht für Deutschland das Achtelfinale gegen Frankreich an (ab 14.15 Uhr im LIVETICKER). Den Europameister von 2013 um die Stars Nando de Colo, Boris Diaw und Evan Fournier hatte das deutsche Team vor genau zwei Wochen zuletzt gesehen.

85:79 war das Endergebnis des letzten EM-Tests in Berlin, ein knapper Sieg für die Franzosen, der den Deutschen aber durchaus Hoffnung machte. "Wir haben in Berlin schon gezeigt, dass wir mit ihnen mithalten können", sagte etwa Johannes Voigtmann, wohl wissend, dass sein Team seit dieser Niederlage deutlich besser zusammengewachsen ist.

Auch Chris Fleming schien nicht unbedingt traurig darüber, dass die Konstellation seiner Mannschaft das Duell mit Frankreich gebracht hatte: "Wir haben die ja erst vor kurzem gesehen und wissen, was auf uns zukommt."

Hoher Wert von Scouting und Vorbereitung

Dass das Scouting und die gezielte Vorbereitung auf einen Gegner den Deutschen große Vorteile verschaffen kann, zeigten sie bei den Siegen gegen Italien und Georgien, als sie diesen beiden Teams nahezu ideal ihre Stärken nahmen. Die Niederlagen hingegen wurden jeweils am zweiten Tag eines "Back-to-Backs" kassiert.

© fiba.com

Die zwei Tage "Ruhe" stellten eine willkommene Abwechslung da, nachdem zuvor fünf Spiele an sieben Tagen nahezu durchgeprügelt wurden. Den Wert von "frischem Wind" hatte Fleming schon betont, am Donnerstag sagte Robin Benzing zur DPA: "Wir haben die Müdigkeit abgeschüttelt, es passt alles."

Voigtmann: Franzosen sind "sehr gefährlich"

Nun gilt die volle Konzentration den Franzosen, einem Team, das seinem Ruf bei diesem Turnier bisher nicht immer gerecht geworden ist. Gegen Finnland wurde in Overtime verloren, bei der Niederlage gegen die bärenstarken Slowenen war sogar ein Klassenunterschied zu sehen. Auch der Sieg gegen Polen wurde eher erzwungen als herausgespielt (78:75).

Die Franzosen sind "sehr gefährlich", wie Voigtmann es ausdrückte, sie haben mit 90 Punkten pro Spiel bisher sogar die meisten Turnierpunkte erzielt, wobei dies durch 115 Punkte gegen Island ein wenig geschönt wurde. Sie sind allerdings hinten nicht immer sattelfest und haben vor allem in der Guard-Defense Probleme. Und ihre Offensive liegt den Deutschen etwas besser als die der Litauer.

Denn während diese durch ihre Länge und brachiale Härte unterm Korb dominierten, spielen die Franzosen offensiv eher Flügel-lastig. Auch ihre durchaus guten Big Men mit NBA-Format wie Boris Diaw, Kevin Seraphin oder Joffrey Lauvergne sind keine klassischen Brettcenter, wenngleich Diaw die Bewegungen durchaus im Repertoire hat. "The Big Croissant" ist üblicherweise aber mehr am Pass interessiert als am eigenen Wurf.

Die lustigsten Fans der EuroBasket 2017 © getty 1/21 Farbenfroh geht es mal wieder zu an den vier Spielstätten der EuroBasket. Die litauische Gefahr ist zahlreich vertreten © getty 2/21 Nein, das war kein Unikat. Auch ein paar Reihen daneben wird inbrünstig die Nationalhymne geschmettert © getty 3/21 Ein wenig ruhiger ist es da im Frankreich-Block. Die Kleidung der Dame in der hinteren Reihe ist aber schon einmal vielversprechend © getty 4/21 Gehen diese Ladies auch als Zuschauer durch? Wir denken schon © getty 5/21 Das scheint diesen finnischen Fans eher nicht zu gefallen © getty 6/21 Auch die Israelis schauen deprimiert. Liegt sicher eher an der Klatsche in eigener Halle gegen Italien © getty 7/21 Oder schauen die sich in Sachen Ball-Handling noch was bei diesen Damen ab? © getty 8/21 Gute Stimmung dagegen bei den Kroaten. Der Kollege in der Mitte scheint ein Wasserballer zu sein © fiba.com 9/21 Klar, dass dieser Junge bei seiner Begleitung grinst wie ein Honigkuchenpferd © getty 10/21 Ist dieser russische Fan etwa allein nach Istanbul gereist? © getty 11/21 Mitnichten! Ausreichend weibliche Verstärkung ist mit in die Türkei gereist © getty 12/21 Daumen hoch für die Kreativität der lettischen Schlachtenbummler © fiba.com 13/21 Läuft bei Spanien. Zwei Siege finden auch Luigi und Mario dufte © getty 14/21 Die besten Fans? Da dürfen natürlich auch die verrückten Isländer nicht fehlen. Macht schon was her so ein blauer Block © fiba.com 15/21 Auch zahlreiche deutsche Anhänger haben den weiten Weg nach Tel Aviv auf sich genommen © getty 16/21 Ja wen haben wir denn da? Spurs-Coach Gregg Popovich schaut auch konzentriert zu © getty 17/21 Spurs-Coach Greg Popovich ließ sich auch noch mit ein paar Fans ablichten - blickte aber gewohnt grummelig drein © getty 18/21 Doch noch einmal zurück zu den Litauern, die uneinholbar die bunteste Fraktion sind © getty 19/21 Da lassen wir auch diesen Selfie-Stick mal gerade noch so durchgehen © getty 20/21 Sichtlichen Grund zur Freude hatten auch die türkischen Anhänger über das Erreichen des Achtelfinals © fiba.com 21/21 Da freut sich auch das Maskottchen Sam Dunk, dass der Gastgeber der Finalrunde noch am Start ist

Priorität Nummer eins: De Colo stoppen!

Diese nehmen primär die kleineren Spieler: Die Topscorer der Franzosen sind bisher Nando De Colo (15,4 Punkte), Evan Fournier (13,6) und Thomas Heurtel (11,8), Lauvergne ist mit 10,2 der beste Big Man. Es wird daher eminent wichtig sein, dass die kleineren Spieler wie Karsten Tadda und Maodo Lo ihre starke Defense bestätigen und dass auch Dennis Schröder defensiv hochaufmerksam ist.

Natürlich muss auch die Rim-Protection da sein - gerade De Colo ist großartig darin, zum Korb zu ziehen und sich Freiwürfe zu verdienen. Da die Franzosen über einige sehr gute Schützen verfügen, auch auf den großen Positionen, dürfen Voigtmann und Co. allerdings auch nicht zu sehr absinken.

Frankreich ist kein Team wie Italien, das überhaupt keinen Plan B hat, wenn der Distanzwurf nicht reinfällt, oder wie Georgien, das offensiv von einem einzigen Spieler getragen wird. Gleichwohl sind auch die Franzosen nicht ganz so üppig besetzt wie in der Vergangenheit: Tony Parker ist zurückgetreten, Rudy Gobert und Nicolas Batum haben abgesagt.

Die Chancen "stehen ganz gut"

"Unsere Chancen stehen ganz gut", sagte Voigtmann. "Das ist ein K.o.-Spiel, da muss man auch ein bisschen Glück haben." Die anderen pflichteten ihm bei. Schröder sprach davon, "härter spielen" und "defensiv jede Possession besser" sein zu wollen, Benzing sagte, man könne "jeden schlagen, wenn wir gute Defense spielen, einen gescheiten Rhythmus haben und die Bretter kontrollieren."

Natürlich waren dies teilweise Plattitüden, das macht die Aussagen allerdings nicht falsch. Die Franzosen sind auf dem Papier das etwas bessere Team, der Qualitätsunterschied ist aber nicht so riesig, dass eine Überraschung unmöglich wäre.

Das ist ja das Schöne am K.o.-Modus: Die Tagesform ist wichtiger als die Frage, wie viele NBA-Spiele jemand schon auf dem Buckel hat. Einsatz, Execution, das gute alte Glück sind entscheidend. "Wir müssen uns als Kollektiv unterstützten", sagte Benzing. Der Rest kommt dann schon von alleine.