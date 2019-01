Baskteball Champions League: Brose Bamberg verpatzt Trainerdebüt von Perego

Brose Bamberg hat das erste Spiel unter dem neuen Trainer Federico Perego verloren. Am elften Spieltag der Champions League unterlag der neunmalige deutsche Meister beim litauischen Klub BC Lietkabelis 67:84 (32:45) und verpasste den vorzeitigen Einzug in die Runde der letzten 16.

Die Bamberger, die sich am Sonntag nach enttäuschenden Leistungen in der Bundesliga vom Letten Ainars Bagatskis getrennt hatten, verschliefen in der Cido Arena in Panevezys das erste Viertel und jagten danach vergeblich einem Rückstand hinterher. Bester Werfer der Gäste war Elias Harris mit 13 Punkten. Das Hinspiel hatte Brose noch mit 82:77 für sich entschieden.

Bamberg hat in der Gruppe C nun sieben Siege und vier Niederlagen auf dem Konto und bleibt Dritter. Die besten vier Teams der vier Achtergruppen ziehen in die nächste Runde ein. Am kommenden Mittwoch empfangen die Franken die Giants Antwerpen (20 Uhr live auf DAZN). Danach stehen noch die Partien bei Hapoel Jerusalem und gegen CEZ Nymburk auf dem Programm.