Basketball-Champions-League: Ludwigsburg verliert Overtime-Drama - Bamberg siegreich

Für Ludwigsburg und Bonn hat es in der Champions League (live auf DAZN) herbe Niederlagen gehagelt. Brose Bamberg feierte dahingegen einen souveränen Sieg gegen die Antwerp Giants.

Mit den erneuten Niederlagen stehen Ludwigsburg und Bonn auf dem letzten bzw. drittletzten Platz ihrer jeweiligen Gruppe und können sich ein Weiterkommen damit schon beinahe abschminken. Bamberg steht mit dem dritten Sieg im fünften Spiel dahingegen aktuell an der Tabellenspitze, jedoch können Athen und Jerusalem noch an den Deutschen vorbeiziehen.

Ludwigsburg begann in fremder Halle stark und führte nach der ersten Halbzeit souverän mit 49:40 gegen BK Ventspils aus Lettland. In Viertel drei brachen die Riesen aber komplett ein und retteten sich mit Mühe noch in die Overtime, wo sie die 92:93-Niederlage aber nicht mehr abwenden konnten.

Für die Bonner verlief das Heimspiel gegen die Gäste aus Venedig dahingegen deutlich ernüchternder. Bereits nach dem ersten Viertel lag der Bundesligist mit 17 Punkten zurück - ein Vorsprung, den das Heimteam nicht mehr aufholen konnte. Bester Werfer der Italiener beim 94:84-Erfolg war der US-Amerikaner Mayo mit 26 Punkten (7/13 FG).

Ganz anders hingegen verlief der Auftritt der Bamberger. Der neunmalige deutsche Meister kam wie die Feuerwehr aus der Kabine und führte nach Viertel eins schon mit 30:15 gegen die Antwerp Giants. In der Folge verwaltete Bamberg den Vorsprung souverän und ließ das Heimteam aus Belgien nicht mehr rankommen. Besonders Forward Stevan Jelovac hatte an diesem Abend ein ganz heißes Händchen und drückte fünf seiner neuen Dreier für 30 Punkte durch die Reuse.