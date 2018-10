Die Basketball-Champions-League live auf DAZN: Teams, Modus, Gruppen

Die Basketball-Champions-League wird auch ab der kommenden Saison beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. SPOX gibt euch alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Aus deutscher Sicht sind dieses Jahr vier Mannschaften in der Champions League vertreten: Die Teams von Ludwigsburg, Bonn, Bayreuth und Bamberg haben sich für die Königsklasse qualifiziert.

Basketball-Champions-League live im TV und Livestream

Wie in den vergangenen Spielzeiten hat sich auch diese Saison wieder DAZN die Übertragungsrechte für die Basketball-Champions-League gesichert.

Nach wie vor liegt der Fokus auf den Partien der deutschen Mannschaften, aber auch ausgewählte weitere Spiele der Basketball-Champions-League werden gezeigt.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Online-Streamingdienst, der sich auf die Übertragung von Sport spezialisiert hat und damit auch als "Netflix des Sports" bezeichnet werden kann.

Neben der Basketball-Champions-League zeigt DAZN auch die großen US-Ligen NBA, NFL, MLB und NHL wie auch viele weitere Sportarten wie Boxen oder Darts. Im Fußballbereich überträgt der Streamingdienst beispielsweise Partien aus der Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Ligue 1 oder Serie A.

Ein Abonnement bei DAZN kostet 9,99 Euro monatlich, der erste Probemonat ist kostenfrei.

© getty

Wie viele Teams nehmen an der BCL teil?

Insgesamt 32 Teams sind bei der Gruppenphase der Basketball-Champions-League dabei. 26 Mannschaften haben sich direkt für den Wettbewerb qualifiziert, die restlichen sechs Teams setzten sich in der Qualifikation durch.

Von den vier deutschen Teilnehmern musste nur medi Bayreuth in der Qualifikation antreten. Das Team stieg in der dritten und damit letzten Qualifikationsrunde ein und setzte sich insgesamt 159:146 gegen den polnischen Vertreter Polski Cukier Torun durch.

Basketball-Champions-League: Das ist der Modus

Die 32 Mannschaften treten in vier Gruppen mit jeweils acht Teilnehmern an und messen sich in Hin- und Rückspiel.

Die Plätze 1 bis 4 nehmen anschließend am Sechzehntelfinale teil, während Platz 5 und 6 immerhin noch am Europe Cup teilnehmen. Im Viertelfinale werden schließlich die Teams ermittelt, die vom 3. Bis zum 6. Mai 2019 im Final Four antreten.

Start der BCL: 9. Oktober 2018

Ende der BCL: 6. Mai 2019

Die Gruppen der Basketball-Champions-League 2018/19

Gruppe A

# Team 1 Avellino 2 Ludwigsburg 3 UCAM Murcia 4 Le Mans 5 Banvitspor 6 Włocławek 7 Ventspils 8 BK Nischni Nowgorod

Gruppe B

# Team 1 Bonn 2 Hapoel Holon 3 PAOK 4 Opava 5 Reyer Venedig 6 Nanterre 92 7 Tenerife

Gruppe C

# Team 1 Bamberg 2 Fuenlabrada 3 Hapoel Jerusalem 4 AEK Athen 5 Dijon 6 Lietkabelis 7 Nymburk

Gruppe D