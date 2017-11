Baskets Bonn empfangen Besiktas

Basketball Champions League Live Ludwigsburg -

In der Basketball Champions League liegen die Telekom Baskets Bonn nach fünf Spieltagen am Tabellenende von Gruppe D und empfangen nun den Tabellenführer aus Istanbul. Bei SPOX bekommt ihr die wichtigsten Infos zur Gruppenphase und erfahrt, wo es die Spiele im Livestream zu sehen gibt.

Nach vier Niederlagen aus fünf Spielen rangieren die Telekom Baskets Bonn auf dem letzen Tabellenplatz ihrer Gruppe und treffen am 6. Spieltag auch noch auf den aktuellen Spitzenreiter Besikas Sompo Japan, ehe es in die Länderspielpause geht.

Trotzdem rechnen die Rheinländer beim Wiedersehen mit ihrem Ex-Spieler Kyle Weems mit einem vollen Telekom Dome.

Die Gäste aus der Türkei befinden sich zur Zeit in bestechender Form: Nachdem Besiktas in der Liga Darüssafaka mit 88:84 niederrang, schlugen sie am vergangenen Wochenende Aufsteiger Sakarya mit 75:69. In der Champions League verloren die Türken lediglich das erste Gruppenspiel gegen Avellino aus Italien, die restlichen vier Partien konnten sie für sich entscheiden.

Mit Kyle Weems steht ein Spieler mit Bonn-Vergangenheit im Kader von Besiktas. Weems absolvierte in der Saison 2012/2013 das erstes Profijahr seiner Karriere, und verzeichnete 13,8 Punkte und 4,9 Rebounds pro Spiel.

Wann findet Bonn - Besiktas statt?

Datum Uhrzeit Heim Gast 15.11.2017 20 Uhr Bonn Besiktas

Wo kann ich Bonn - Besiktas im Livestream sehen?

Alle Champions-League-Partien mit deutscher Beteiligung werden im Livestream von DAZN angeboten. Eine Übertragung im TV gibt es in Deutschland dagegen nicht.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Neben der Basketball Champions League bietet das Streaming-Portal auch zahlreiche Partien der NBA im Livestream an. Auch die großen europäischen Fußball-Ligen aus England, Spanien, Italien und Frankreich hat DAZN im Programm.

Darüber hinaus wird auch Tennis, US-Sport, Darts und vieles mehr live übertragen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Dienst monatlich nur 9,99 Euro. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Bonn vs. Besiktas: Klar verteilte Rollen

Bonn geht als klarer Underdog in das Match, doch ein 78:75-Sieg gegen Würzburg sollte der Mannschaft um Coach Predrag Krunic Aufwind geben. In der Europacup-Saison 2009/2010 kam es zum bislang letzten Duell beider Mannschaften, Bonn setzte sich hauchdünn mit 87:86 durch.