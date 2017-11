Die deutschen CL-Teilnehmer im Livestream

Basketball Champions League Banvit -

In der Basketball Champions League sind mit den MHP Riesen Ludwigsburg, medi Bayreuth und den EWE Baskets Oldenburg gleich drei deutsche Mannschaften vertreten. Am vierten Spieltag wollen die Oberfranken ihre weiße Weste verteidigen, die Riesen und Baskets könnten jeweils einen direkten Verfolger abschütteln. Bei SPOX bekommt ihr die wichtigsten Infos zur Gruppenphase und erfahrt, wo es die Spiele im Livestream zu sehen gibt.

Was für ein Start für medi Bayreuth! In der Gruppe C steht das Team von Coach Raoul Korner nach drei Spielen souverän an der Tabellenspitze. Gegen Rosa Radom, SIG Strasbourg und Olimpija Ljubljana gab es teils deutliche Siege. Besonders US-Guard Gabe York war dabei mit knapp 20 Punkten pro Spiel und einer Feldwurfquote von 56 Prozent kaum zu stoppen. Nun wartet mit dem türkischen Pokalsieger Banvit jedoch ein harter Brocken auf den Tabellenfünften der BBL.

Der Gegner der EWE Baskets scheint nach einem mäßigen Saisonstart gerade rechtzeitig vor dem Gastspiel in Oldenburg in Fahrt zu kommen. UCAM Murcia verlor drei der ersten fünf Spiele in der spanischen ACB und musste in der Champions League zuletzt eine Niederlage gegen das bis dahin sieglose Team aus Sassari einstecken. Am Wochenende setzte man mit einem 97:94 beim FC Barcelona jedoch ein dickes Ausrufezeichen.

Für die MHP Riesen Ludwigsburg steht eine Auswärtsfahrt nach Lettland an. Ein Erfolg gegen Ventspils könnte in der ausgeglichenen Gruppe B ein wichtiger Schritt in Richtung Achtelfinale sein. Dabei hoffen die Riesen auf eine weitere starke Leistung von Forward Dwayne Evans, der bisher in der Champions League mit gut 15 Punkten pro Spiel in gerade einmal 22 Minuten Spielzeit der beste Ludwigsburger Scorer ist.

Wann finden die Spiele von Bayreuth, Oldenburg und Ludwigsburg statt?

Datum Uhrzeit Heim Gast 01.11.2017 16 Uhr Banvit medi Bayreuth 01.11.2017 18 Uhr Ventspils MHP Riesen Ludwigsburg 01.11.2017 20 Uhr EWE Baskets Oldenburg UCAM Murcia

Wo kann ich die deutschen CL-Teilnehmer im Livestream sehen?

Alle Champions-League-Partien mit deutscher Beteiligung werden im Livestream von DAZN angeboten. Eine Übertragung im TV gibt es in Deutschland dagegen nicht.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Neben der Basketball Champions League bietet das Streaming-Portal auch zahlreiche Partien der NBA im Livestream an. Auch die großen europäischen Fußball-Ligen aus England, Spanien, Italien und Frankreich hat DAZN im Programm.

Darüber hinaus wird auch Tennis, US-Sport, Darts und vieles mehr live übertragen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Dienst monatlich nur 9,99 Euro. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Banvit, Murcia und Ventspils: Spieler im Fokus