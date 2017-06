Bayreuth und Oldenburg nehmen an CL Teil

Erlebe

deinen Sport

live

Das Teilnehmerfeld der Basketball-Champions-League-Saison 2017/2018 steht fest. 32 Teams werden in der Regular Season um die Playoffs kämpfen - darunter zwei Deutsche: medi Bayreuth sowie EWE Baskets Oldenburg stehen im Line-Up.

Wie viele Teams nehmen an der Champions League teil?

In der zweiten CL-Saison spielen statt 40 nur noch 32 Teams um den Titel. 24 davon sind direkt für die Regular Season, die Gruppenphase, qualifiziert. Die übrigen acht Mannschaften werden in drei Qualifikationsrunden ermittelt.

In vier Gruppen á acht Mannschaften werden die Achtelfinalteilnehmer ermittelt. Die jeweils besten vier Teams ziehen demnach in die Runde der letzten 16 ein. Hier gibt es Hin- und Rückspiele.

Im darauffolgenden Viertelfinale werden die Teams für das Final Four, das vom 4. bis 6. Mai ausgetragen wird.

Wer ist direkt für die Regular Season qualifiziert?

Mannschaft Land Oostende Belgien CEZ Nymburk Tschechien Iberostar Tenerife (Titelverteidiger) Spanien UCAM Murcia Spanien AS Monaco Frankreich Elan Chalon Frankreich SIG Strasbourg Frankreich EWE Baskets Oldenburg Deutschland medi Bayreuth Deutschland AEK Griechenland Aris Griechenland PAOK Griechenland Hapoel Holon Israel Dinamo Sassari Italien Sidigas Avellino Italien Umana Reyer Venezia Italien Ventspils Lettland Neptunas Klaipeda Litauen Stelmet Zielona Gora Polen Enisey Krasnoquarsk Russland Olimpija Ljubljana Slowenien Banvit Türkei Besiktas Sompo Japan Türkei Gazientep Basketbol Türkei

Wann startet die Saison?

Die erste Qualifikationsrunde beginnt am 19. September. An ihr nehmen 16 Teams teil. Der Tip-Off zur Regular Season wird am 10. Oktober stattfinden.

Wo kann man die Basketball Champions League sehen?

Ausgewählte Spiele der Basketball Champions League werden live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst besitzt neben der Basketball Champions League Rechte an der NBA-Übertragung. Die Spiele werden live übertragen, man kann sie jedoch zudem im Re-Live ansehen. Außerdem gibt es Highlight-Clips zu jeder Partie auf SPOX.