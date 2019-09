Basketball-WM heute LIVE sehen im TV und Livestream: Spielplan, Begegnungen, Übertragung

Für die deutsche Nationalmannschaft steht heute das zweite Spiel bei der Basketball-WM in China an. Wer noch spielt und wie Ihr die Begegnungen im TV und Livestream seht, erfahrt Ihr von SPOX.

Außerdem gibt es in diesem Artikel alle Infos zur deutschen Gruppe.

Basketball-WM heute: Diese Begegnungen stehen an

Folgende Spiele stehen am vierten Tag der Basketball-WM in China an:

Uhrzeit (deutsche Zeit) Team 1 Team 2 Gruppe 9.30 Uhr Australien Senegal H 10 Uhr Montenegro Neuseeland F 10.30 Uhr Deutschland Dominikanische Republik G 10.30 Uhr Japan Tschechien E 13.30 Uhr Litauen Kanada H 14 Uhr Brasilien Griechenland F 14.30 Uhr USA Türkei E 14.30 Uhr Jordanien Frankreich G

Basketball-WM heute LIVE: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream

Die Spiele gibt es nicht im Free-TV zu sehen, trotzdem könnt ihr die Spiele kostenlos verfolgen. Der Rechteinhaber Telekom überträgt die Partien anders als beispielsweise die 3. Liga kostenlos über MagentaSport.

Auf diese Weise könnt Ihr alle Spiele der WM auch kostenfrei streamen, hier geht's zur Übersicht.

Für das deutsche Spiel gegen die Dominikanische Republik heute geht MagentaSport mit folgendem Team an den Start:

Kommentar: Benni Zander (live vor Ort)

Field-Reporter: Michael Körner (live vor Ort)

Moderation: Jan Lüdeke

Experten: Pascal Roller und Alex Vogel

Basketball-WM heute live: Die deutsche Gruppe

Das Team um Superstar Dennis Schröder trifft in der Vorrunde auf Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien. Da sowohl die Dominikanische Republik als auch Jordanien machbare Gegner sein sollten, ist für die deutsche Mannschaft trotz der Auftaktniederlage gegen Frankfreich noch alles drin, denn um die Zwischenrunde zu erreichen genügt der zweite Platz.

Aktuell sieht es in Gruppe G so aus:

Team Spiele Punkte erzielt Punkte gefangen Punkte Dominikanische Republik 1 80 76 2 Frankreich 1 78 74 2 Jordanien 1 76 80 1 Deutschland 1 74 78 1

Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl wie erwartet eine Runde weiterziehen, würden in der Zwischenrunde die beiden Erstplatzierten aus Gruppe H warten. Aktuell sieht es dort nach Litauen und Australien aus:

Team Spiele Punkte erzielt Punkte gefangen Punkte Litauen 1 101 47 2 Australien 1 108 92 2 Kanada 1 92 108 1 Senegal 1 47 101 1

Basketball-WM: Einzelkritiken und Noten zu Deutschland vs. Frankeich © getty 1/13 Deutschland hat sein WM-Auftaktspiel gegen Frankreich mit 74:78 verloren. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken für das DBB-Team. Bewertet wurden nur Spieler, die mindestens fünf Minuten auf dem Platz standen. © getty 2/13 DENNIS SCHRÖDER: Spielte eine katastrophale erste Hälfte, wirkte völlig ideenlos und verschleppte das Tempo zu oft. Fing sich in der zweiten Halbzeit merklich und kam immer öfters mit seinem Drive zum Korb durch. Note: 3,5. © getty 3/13 ISMET AKPINAR: Unauffällige Partie des bisherigen Ulmers. Bekam nach den Anfangsminuten nur noch wenig Spielzeit, nahm zwei Würfe und verwandelte einen davon. Sah in der Defensive gegen Fournier oft verloren aus. Note: 4. © getty 4/13 PAUL ZIPSER: Schlimmes Spiel des BBL-Rückkehrers. Traf einen von sechs Würfen und fiel dabei eher durch schlechte Wurfauswahl auf. In Hälfte zwei durfte er sich öfters gegen Fournier versuchen, sah gegen den Franzosen aber überhaupt kein Land. Note: 5. © getty 5/13 DANIEL THEIS: Trotz seiner NBA-Erfahrung wirkte Theis gegen Gobert teils überfordert. Wirkte unsicher in seinen Abschlüssen und ließ sich defensiv zu drei schnellen Fouls hinreißen, die ihm einen langen Aufenthalt auf der Bank bescherten. Note: 5. © getty 6/13 MAXI KLEBER: Der Mavs-Spieler überzeugte mit vier starken Blocks und seinem defensiven Impact, in der Offensive aber eine Totalausfall (2/10 FG, 0/4 Dreier). Schlechtestes Plus-Minus aller Akteure (-22). Note: 4. © getty 7/13 MAODO LO: Traf im ersten Viertel einen wichtigen Dreier, danach aber kein Scheunentor mehr. Schnappte sich wenigstens 5 Rebounds und verteilte 2 Assists. Note: 4. © getty 8/13 JOHANNES VOIGTMANN: Sorgte für das deutsche Comeback im zweiten Viertel und auch sonst der mit Abstand beste Deutsche. Erwischte einen absoluten Sahnetag von Downtown (25 Punkte, 5/7 Dreier). Ohne ihn wäre es ein Debakel geworden. Note: 1,5. © getty 9/13 ROBIN BENZING: Nahm in der Anfangsphase viele schwere Würfe (3/10 FG), war aber einer der wenigen, die sich etwas zutrauten. Auch wenn nicht vieles gelang, fiel er durch seine positive Energie auf. Note: 3,5. © getty 10/13 DANILO BARTHEL: Einer der Anführer der zweiten Unit, die den DBB immer wieder ranbrachten. Konnte zwar nur 2 Punkte verzeichnen, überzeugte aber durch seine Defensive. Plus-Minus von 20. Note: 3. © getty 11/13 ANDREAS OBST: Wurde von Rödl in Halbzeit zwei als Notlösung reingeworfen, konnte aber nicht überzeugen (0 Punkte, 0/1 FG). Note: 4. © getty 12/13 NIELS GIFFEY: Stand nur rund drei Minuten auf dem Parkett, blieb dabei ohne Punkte. Keine Bewertung. © getty 13/13 JOHANNES THIEMANN: Ohne Einsatz. Keine Bewertung.

Basketball-WM 2019: Die Austragungsorte und dazugehörigen Hallen

Die Vorrunden-Spiele der deutschen Gruppe G finden in Shenzhen statt, eine Zwischenrunde mit möglicher deutscher Beteiligung in Nanjing.