Nach einer knappen Niederlage im Auftaktspiel gegen Frankreich, muss für das DBB-Team gegen die Dominikanische Republik der erste Turniersieg her. Hier könnt Ihr das zweite Gruppenspiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Basketball-WM: Deutschland vs. Dominikanische Republik heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Eins ist jedenfalls klar: Möchte das Team um Trainer Henrik Rödl nicht nur zum Sightseeing in China bleiben, muss heute ein Sieg her.

Vor Beginn: Gegen die Dominikanische Republik dürften sich diese Probleme hoffentlich nicht wiederholen, einen Defensiv-Stopper wie Gobert hat das Team nicht in seinen Reihen.

Vor Beginn: Im Auftaktspiel musste Deutschland gegen Frankreich eine knappe Niederlage hinnehmen. Die ist vor allem auf eine unterdurchschnittliche Leistung in der ersten Halbzeit zurückzuführen, in der das DBB-Team offensiv verloren wirkte. Vor allem die Präsenz von Rudy Gobert unter dem französischen Korb machte Schröder und Co. zu schaffen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Basketball WM in China. Der heutige Gegner ist die Dominikanische Republik, los geht's in Shenzhen um 10.30 Uhr deutscher Zeit.

WM live: DBB-Team gegen die Dominikanische Republik heute im LIVE-STREAM

Möchtet Ihr vor den Bildschirmen mitfiebern, könnt Ihr das vollkommen kostenlos tun. Magenta Sport besitzt die Übertragungsrechte an der Basketball-WM und bietet auf seiner Website Livestreams zu sämtlichen Begegnungen an. Das gesamte Programm könnt Ihr mit der App des Streaming-Dienstes außerdem auf Euren mobilen Endgeräten empfangen - einzige Voraussetzung ist eine funktionierende Internetverbindung.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Sprungwurf empfangen Euch Moderator Jan Lüdeke und die Experten Pascal Roller und Alex Vogel aus dem Studio, ab 10.30 Uhr übernimmt Kommentator Benni Zander live aus China.

Basketball: Die Tabelle der Gruppe G

Nach dem ersten Spiel steht die deutsche Nationalmannschaft auf dem letzten Tabellenplatz. Nun ist jede Begegnung entscheidend - bei einer Niederlage wäre das DBB-Team vorzeitig ausgeschieden.