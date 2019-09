Basketball-WM: Deutschland gegen Dominikanische Republik heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im heutigen zweiten Spiel bei der Basketball-Weltmeisterschaft ist für das deutsche Team ein Sieg gegen Außenseiter Dominikanische Republik Pflicht, um das frühe Aus in der Vorrunde zu verhindern. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Basketball-WM: Wann und wo spielt Deutschland gegen die Dominikanische Republik?

Der 2. Spieltag in der Gruppe G wird am heutigen Dienstag um 10.30 Uhr deutscher Zeit mit der Begegnung Deutschland gegen die Dominikanische Republik eröffnet.

Austragungsort ist das Shenzhen Bay Sports Center in Shenzhen. Dort finden alle Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft statt.

Deutschland - Dominikanische Republik heute live im TV und Livestream

Glück für alle Basketball-Fans: Sämtliche Spiele der Basketball-WM in China sind kostenlos empfangbar. Der Streamingdienst Magenta Sport hat sich die Übertragungsrechte für alle Partien der Weltmeisterschaft gesichert und zeigt somit auch das zweite Spiel des DBB-Teams.

Die Plattform der Telekom bietet einen Livestream an, ebenso könnt Ihr auf euren mobilen Endgeräten mit den kostenlosen Apps aus dem Google Play Store oder iOS-Store die Begegnung gratis und in voller Länge genießen.

© getty

Basketball-WM: DBB-Team heute im LIVE-TICKER

Könnt Ihr nicht auf ein Bewegtbild zurückgreifen, müsst Ihr dennoch nicht auf die Partie der deutschen Basketballer verzichten. SPOX versorgt Euch in einem ausführlichen Liveticker mit allen wichtigen Information zum Spiel gegen die Dominikanische Republik.

Hier geht's zum Liveticker des zweiten deutschen WM-Spiels.

Basketball-WM: Die deutsche Gruppe G in der Übersicht

Das deutsche Team bestreitet am Donnerstag sein letztes Gruppenspiel gegen Jordanien. Auch dann ist ein Sieg absolute Pflicht. So sieht die Tabelle der Gruppe nach dem ersten Spieltag aus:

Land Spiele Differenz Punkte Dominikanische Republik 1 80:76 2:1 Frankreich 1 78:74 2:1 Jordanien 1 76:80 1:2 Deutschland 1 74:78 1:2

Basketball-WM: Der Zeitplan des Turniers im Überblick

Am Donnerstag endet die Vorrunde, bereits einen Tag später beginnen die Zwischenrundenspiele, in denen die acht Viertelfinalteilnehmer ermittelt werden. Das große Finale steigt am 15. September.