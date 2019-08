Basketball-WM, Tag 1: Serbien deklassiert Angola - Puerto Rico jubelt über Last-Minute-Sieg

Mitfavorit Serbien hat seine Auftakthürde bei der Basketball-WM souverän genommen. Einen dramatischen Sieg feierte derweil Puerto Rico, als Javier Mojica Millisekunden vor Schluss den spielentscheidenden Jumper versenkte.

Basketball-WM heute live: Welche Spiele finden heute statt?

Am 31. August beginnt die Basketball-WM in China. Die deutsche Mannschaft steigt erst am 1. September ins Turnier an, trotzdem kann man schon heute Live-Basketball bei MagentaSport sehen. Mit diesen Partien geht es heute los:

Gruppe Uhrzeit Team A Team B Ergebnis D 9.30 Uhr Angola Serbien 59:105 A 10 Uhr Polen Venezuela 80:69 B 10.30 Uhr Russland Nigeria 82:77 C 10.30 Uhr Iran Puerto Rico 81:83 D 13.30 Uhr Philippinen Italien A 14 Uhr Elfenbeinküste China B 14.30 Uhr Argentinien Südkorea C 14.30 Uhr Spanien Tunesien

Gruppe A

Polen (1-0) vs. Venezuela (0-1) 80:69

Punkte: Michal Sokolowski (16) - Pedro Chourio (15)

Rebounds: Adam Hrycaniuk (10) - Miguel Ruiz (10)

Assists: A.J. Slaughter (5) - Heissler Guillent (8)

Gruppe B

Russland (1-0) vs. Nigeria (0-1) 82:77

Punkte: Mikhail Kulagin (16) - Josh Okogie (18)

Rebounds: Nikita Kurbanov (7) - Chimezie Metu (6)

Assists: Vitaly Fridzon, Andrey Zubkov (4) - Josh Okogie (4)

Gruppe C

Iran (0-1) vs. Puerto Rico (1-0) 81:83

Punkte: Hamed Haddadi, Behnam Yakhchalidehkordi (22) - David Huertas (32)

Rebounds: Hamed Haddadi (16) - Renaldo Balkman (6)

Assists: Mohammed Jamshidijafarabadi (5) - Gary Browne, David Huertas, Renaldo Balkman (4)

Was für ein Drama in Guangzhou! Zwei Minuten vor Schluss führte der Iran noch mit 7 Punkten, doch dann begann die Show von Puerto Rico. Erst traf der überragende David Huertas einen Dreier, dann traf Renaldo Balkman von der Linie und 45 Sekunden vor Schluss war erneut Huertas dran, um die Partie auszugleichen. Und den nächsten zur Führung traf Huertas auch!

Der Iran schien kurz in Schockstarre zu verfallen, bevor der frühere NBA-Spieler Hamed Haddadi sich doch nochmal ein Herz nahm und einen Dreier traf, mit dem er die Partie kurzzeitig wieder ausglich. Doch Puerto Rico war nicht mehr zu bremsen. Beim Einwurf wurde Javier Mojica gefunden, der sich zum Korb aufmachte und einen schwierigen Wurf am Mann loswerden musste - der Ball flog ans Brett und dann in den Korb. Etwas Zeit verblieb, der Iran wurde aber keinen Wurf mehr los.

Gruppe D

Angola (0-1) vs. Serbien (1-0) 59:105

Punkte: Carlos Morais (15) - Bogdan Bogdanovic (24)

Rebounds: Valdelicio Joaquim (5) - Boban Marjanovic (10)

Assists: Carlos Morais (1) - Stefan Jovic (9)

Der Vizeweltmeister Serbien gewann im chinesischen Foshan 105:59 (50:32) gegen den völlig überforderten Außenseiter Angola und machte den ersten Schritt zum Sprung in die zweite Gruppenphase. Bogdan Bogdanovic vom NBA-Klub Sacramento Kings (24 Punkte) war bester Werfer im Team von Sasa Djordjevic, ehemals Trainer bei Bayern München. Superstar Nikola Jokic (Denver Nuggets) steuerte dazu 14 Punkte sowie 6 Assists zum deutlichen Erfolg bei.

Durch den Erfolg in der Foshan International Sports & Cultural Arena setzten sich die Serben, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Rio und Vize-Europameister, an die Spitze der Vorrundengruppe D. Die weiteren Gegner sind Italien und die Philippinen. Zwei Teams ziehen in die Zwischenrunde ein, in der es bei der ersten WM mit 32 Teilnehmern neue Vierergruppen gibt.