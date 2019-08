Basketball-Nationalspieler Paul Zipser kehrt zum FC Bayern zurück

Dreieinhalb Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft ist die Rückkehr von Basketball-Nationalspieler Paul Zipser zum deutschen Meister Bayern München perfekt. Der NBA-erfahrene Flügelspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2021.

"Ich bin sehr froh, wieder in der Stadt zu sein, bei meinem Verein, in dem ich ja noch so viele Leute kenne, auch Spieler", sagte der 25-Jährige: "Es wird für mich ein kleiner Neuanfang, ein zweiter Neustart sein nach fast zwei Jahren mit der Fußverletzung, aber jetzt bin ich fit und gesund."

Zipser war 2016 aus München zu den Chicago Bulls gewechselt. Bei dem NBA-Klub machte er in seiner Premierensaison auf sich aufmerksam, bevor ihn im folgenden Jahr eine lange nicht erkannte Blessur ausbremste. Sein Comeback feierte der Heidelberger in der vergangenen Saison dann beim spanischen Klub San Pablo Burgos.

Zipser zählt auch zum Kader, mit dem Bundestrainer Henrik Rödl die Vorbereitung auf die WM vom 31. August bis 15. September in China angeht. Für die Bayern ist er der nächste namhafte Zugang.

Unter anderem mit der Verpflichtung des Centers Greg Monroe von den Philadelphia 76ers hatte der EuroLeague-Teilnehmer in diesem Sommer bereits ein Ausrufezeichen gesetzt. Robin Amaize wird dagegen für ein Jahr an die EWE Baskets Oldenburg verliehen.