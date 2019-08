Dennis Schröder über Coach Henrik Rödl: "Kann uns zu Olympia coachen"

Dennis Schröder hat Bundestrainer Henrik Rödl vor dem Start der Weltmeisterschaft in China in höchsten Tönen gelobt. Der deutsche NBA-Star glaubt, dass der DBB mit Rödl an der Seitenlinie viel im Reich der Mitte erreichen kann.

"Ich kenne keinen Nationalspieler, der mit ihm nicht zufrieden ist", sagte der NBA-Spieler von den Oklahoma City Thunder dem Magazin BIG - Basketball in Deutschland .

Für die WM hat Schröder eine hohe Erwartungshaltung. "Er kann uns zu Olympia coachen. Jeder von uns träumt davon, dieses Ziel zu erreichen", sagte der 25-Jährige weiter: "Wenn nicht jetzt, wenn nicht mit dieser Generation - wann dann? Aber dafür müssen wir wirklich abliefern."

Basketball-WM: Dieser DBB-Kader soll es in China richten © getty 1/14 Die Würfel sind gefallen, Bundestrainer Henrik Rödl hat seinen vorläufigen Kader für die Basketball-WM 2019 in China nominiert. Los geht es für den DBB am 1. September gegen Frankreich. SPOX zeigt den deutschen Kader. © getty 2/14 GUARDS - Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder): 38 Länderspiele - Stats 2018/19 (79 Spiele): 29,3 Minuten, 15,5 Punkte, 4,1 Assists, 41,4 Prozent FG. © getty 3/14 Maodo Lo (FC Bayern München): 49 Länderspiele - Stats 2018/19 (74 Spiele): 19,0 Minuten, 7,0 Punkte, 2,4 Assists, 48,2 Prozent FG. © getty 4/14 Ismet Akpinar (Besiktas): 29 Länderspiele - Stats 2018/19 (52 Spiele, ratiopharm Ulm): 23,9 Minuten, 10,1 Punkte, 3,1 Assists, 44,5 Prozent FG. © getty 5/14 Andreas Obst (ratiopharm Ulm): 10 Länderspiele - Stats 2018/19 (32 Spiele, Obradorio CAB/Spanien): 17,0 Minuten, 7,2 Punkte, 1,3 Rebounds, 42,5 Prozent 3P. © getty 6/14 Isaac Bonga (Washington Wizards): 2 Länderspiele - Stats 2018/19 (22 Spiele, Los Angeles Lakers): 5,5 Minuten, 0,9 Punkte, 1,1 Rebounds, 0,7 Assists. © getty 7/14 FLÜGELSPIELER - Paul Zipser (vereinslos): 31 Länderspiele - Stats 2018/19 (18 Spiele, Burgos/Spanien): 15,5 Minuten, 6,4 Punkte, 2,6 Rebounds, 44,9 Prozent FG. © getty 8/14 Robin Benzing (Zaragoza): 135 Länderspiele - Stats 2018/19 (38 Spiele, Besiktas/Türkei): 22,5 Minuten, 10,3 Punkte, 2,5 Rebounds, 45,8 Prozent FG. © getty 9/14 Niels Giffey (Alba Berlin): 61 Länderspiele - Stats 2018/19 (67 Spiele): 19,8 Minuten, 9,8 Punkte, 2,4 Rebounds, 50,2 Prozent FG. © getty 10/14 Maxi Kleber (Dallas Mavericks): 19 Länderspiele - Stats 2018/19 (71 Spiele): 21,2 Minuten, 6,8 Punkte, 4,6 Rebounds, 1,1 Blocks, 45,3 Prozent FG. © getty 11/14 Danilo Barthel (FC Bayern München): 40 Länderspiele - Stats 2018/19 (75 Spiele): 23,4 Minuten, 10,1 Punkte, 4,3 Rebounds, 57,5 Prozent FG. © getty 12/14 CENTER - Daniel Theis (Boston Celtics): 32 Länderspiele - Stats 2018/19 (66 Spiele): 13,8 Minuten, 5,7 Punkte, 3,4 Rebounds, 54,9 Prozent FG. © getty 13/14 Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau): 54 Länderspiele - Stats 2018/19 (71 Spiele, Baskonia/Spanien): 23,6 Minuten, 8,2 Punkte, 5,7 Rebounds, 2,4 Assists, 49,4 Prozent FG. © getty 14/14 Johannes Thiemann (Alba Berlin): 33 Länderspiele - Stats 2018/19 (63 Spiele): 14,1 Minuten, 7,2 Punkte, 3,4 Rebounds, 61,1 Prozent FG.

Olympia 2020: Nur die zwei besten Europäer qualifizieren sich direkt

Der Weg dorthin dürfte jedoch steinig werden. Die deutsche Vorrundengruppe ist zwar lediglich mit Frankreich (dazu Jordanien und Dominikanische Republik) hochkarätig besetzt, in der Zwischenrunde könnten dann aber zwei Teams aus entweder Australien, Kanada oder Litauen warten. Selbst wenn die DBB-Auswahl das übersteht, könnte es dann im Viertelfinale zu einem Duell mit Team USA kommen.

Es müsste aber wohl bis ins Halbfinale gehen, damit die Deutschen ihren Traum von Tokio 2020 wahren können. Nur die beiden besten europäischen Teams bei dieser WM lösen nämlich ein Ticket für die Olympischen Spiele. Sollten die Deutschen dies nicht schaffen, könnte die Rödl-Auswahl aber auch auf eine Einladung für ein olympisches Qualifikations-Turnier hoffen. Davon wird es insgesamt vier geben, wobei nur der jeweilige Sieger nach Japan zu den Spielen reisen darf.