Basketball: Wo findet die Weltmeisterschaft 2019 statt?

Die Basketball-Weltmeisterschaft 2019 findet vom 31. August bis zum 15. September statt, Austragungsland ist in diesem Jahr die Volksrepublik China. SPOX hat alle Infos für Euch, wo die Spiele der deutschen Nationalmannschaft um NBA-Star Dennis Schröder und die restlichen Partien stattfinden.

Ab Ende August kämpfen 32 Nationen um den Weltmeistertitel. Nach einer Gruppenphase mit jeweils vier Mannschaften müssen sich die Teams in einer Zwischenrunde für die K.o.-Phase qualifizieren. Als Favorit geht das Team USA mit zahlreichen NBA-Stars ins Rennen.

Wo finden die Spiele der Basketball-WM 2019 statt?

Die insgesamt 96 Spiele der Basketball-WM 2019 werden in acht Städten ausgetragen. Vier davon ballen sich in der Provinz Guangdong. Hier kommen die Austragungsorte in der Übersicht:

Peking: Cadillac Arena (18.000 Plätze)

Nanjing: Youth Olympic Sports Park (22.000 Plätze)

Shanghai: Oriental Sports Center (18.000 Plätze)

Wuhan: Wuhan Gymnasium (13.000 Plätze)

Dongguan: Nissan Sports Centre (16.000 Plätze)

Foshan: Metro Sports Arena (14.700 Plätze)

Guangzhou: International Sports Arena (18.000 Plätze)

Shenzhen: Universiade Sports Centre (18.000 Plätze)

Wo findet das Eröffnungsspiel der Basketball-WM statt?

Ein klassisches Eröffnungsspiel wie beispielsweise bei der Fußball-Weltmeisterschaft wird es bei der Basketball-WM 2019 nicht geben. Stattdessen beginnt das Turnier am 31. August mit acht Spielen der Gruppen A, B, C und D. Gastgeber China startet um 14.00 Uhr deutscher Zeit in Peking gegen die Elfenbeinküste in das Turnier. Die erste Partie (Serbien vs. Angola) ist für 9.30 Uhr deutscher Zeit in Foshan angesetzt.

Wann und wo findet das Finale der Basketball-WM statt?

Sowohl das Spiel um Platz 3 als auch das Finale werden am Sonntag, den 15. September 2019 ausgetragen. Genau wie die Halbfinals finden auch diese beiden Partien in der chinesischen Hauptstadt Peking statt. Tip-Off für das Spiel um Platz 3 ist um 10 Uhr deutscher Zeit, das Finale ist für 14 Uhr angesetzt.

Basketball-WM 2019: Die Austragungsorte der deutschen Spiele

Die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft, die in die Gruppe G gelost wurde, um die NBA-Stars Dennis Schröder, Maxi Kleber und Daniel Theis werden allesamt in Shenzhen ausgetragen. Beim Erreichen der Zwischenrunde müsste das DBB-Team nach Nanjing weiterreisen. Schafft es das Team von Head Coach Henrik Rödl nicht in die Zwischenrunde, geht es nach Shanghai für die Platzierungsspiele.

Das mögliche Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft würde entweder in Shanghai oder Dongguan stattfinden, zum Halbfinale und Finale reisen die jeweiligen Teams nach Peking.

Basketball-WM: Dieser DBB-Kader soll es in China richten © getty 1/14 Die Würfel sind gefallen, Bundestrainer Henrik Rödl hat seinen vorläufigen Kader für die Basketball-WM 2019 in China nominiert. Los geht es für den DBB am 1. September gegen Frankreich. SPOX zeigt den deutschen Kader. © getty 2/14 GUARDS - Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder): 38 Länderspiele - Stats 2018/19 (79 Spiele): 29,3 Minuten, 15,5 Punkte, 4,1 Assists, 41,4 Prozent FG. © getty 3/14 Maodo Lo (FC Bayern München): 49 Länderspiele - Stats 2018/19 (74 Spiele): 19,0 Minuten, 7,0 Punkte, 2,4 Assists, 48,2 Prozent FG. © getty 4/14 Ismet Akpinar (Besiktas): 29 Länderspiele - Stats 2018/19 (52 Spiele, ratiopharm Ulm): 23,9 Minuten, 10,1 Punkte, 3,1 Assists, 44,5 Prozent FG. © getty 5/14 Andreas Obst (ratiopharm Ulm): 10 Länderspiele - Stats 2018/19 (32 Spiele, Obradorio CAB/Spanien): 17,0 Minuten, 7,2 Punkte, 1,3 Rebounds, 42,5 Prozent 3P. © getty 6/14 Isaac Bonga (Washington Wizards): 2 Länderspiele - Stats 2018/19 (22 Spiele, Los Angeles Lakers): 5,5 Minuten, 0,9 Punkte, 1,1 Rebounds, 0,7 Assists. © getty 7/14 FLÜGELSPIELER - Paul Zipser (vereinslos): 31 Länderspiele - Stats 2018/19 (18 Spiele, Burgos/Spanien): 15,5 Minuten, 6,4 Punkte, 2,6 Rebounds, 44,9 Prozent FG. © getty 8/14 Robin Benzing (Zaragoza): 135 Länderspiele - Stats 2018/19 (38 Spiele, Besiktas/Türkei): 22,5 Minuten, 10,3 Punkte, 2,5 Rebounds, 45,8 Prozent FG. © getty 9/14 Niels Giffey (Alba Berlin): 61 Länderspiele - Stats 2018/19 (67 Spiele): 19,8 Minuten, 9,8 Punkte, 2,4 Rebounds, 50,2 Prozent FG. © getty 10/14 Maxi Kleber (Dallas Mavericks): 19 Länderspiele - Stats 2018/19 (71 Spiele): 21,2 Minuten, 6,8 Punkte, 4,6 Rebounds, 1,1 Blocks, 45,3 Prozent FG. © getty 11/14 Danilo Barthel (FC Bayern München): 40 Länderspiele - Stats 2018/19 (75 Spiele): 23,4 Minuten, 10,1 Punkte, 4,3 Rebounds, 57,5 Prozent FG. © getty 12/14 CENTER - Daniel Theis (Boston Celtics): 32 Länderspiele - Stats 2018/19 (66 Spiele): 13,8 Minuten, 5,7 Punkte, 3,4 Rebounds, 54,9 Prozent FG. © getty 13/14 Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau): 54 Länderspiele - Stats 2018/19 (71 Spiele, Baskonia/Spanien): 23,6 Minuten, 8,2 Punkte, 5,7 Rebounds, 2,4 Assists, 49,4 Prozent FG. © getty 14/14 Johannes Thiemann (Alba Berlin): 33 Länderspiele - Stats 2018/19 (63 Spiele): 14,1 Minuten, 7,2 Punkte, 3,4 Rebounds, 61,1 Prozent FG.

Basketball-WM 2019: Die Termine des DBB-Teams

Die Auslosung der Gruppe G hat machbare Aufgaben für die deutsche Nationalmannschaft ergeben. Nach dem Auftaktmatch gegen Frankreich stehen die Duelle gegen die Dominikanische Republik und Jordanien auf dem Programm. Die zwei bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Zwischenrunde, in der neue Gegner aus der Gruppe H warten.