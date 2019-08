DBB-Kader für Basketball-WM 2019 in China: Dennis Schröder und Maxi Kleber führen Aufgebot an

Henrik Rödl, der Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft, hat in Hamburg seinen vorläufigen Kader für die WM in China im September bekanntgegeben. Angeführt wird das Aufgebot von den deutschen NBA-Spielern Dennis Schröder und Maxi Kleber.

Neben Schröder (Oklahoma City Thunder) und Kleber (Dallas Mavericks) setzt Rödl zudem auf drei weitere NBA-Profis in Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Washington Wizards). Insgesamt nominierte Rödl 16 Spieler, bis zum Start der WM muss der Bundestrainer seinen Kader aber auf zwölf Spieler reduzieren.

DBB-Team: Das ist der vorläufige Kader für die WM 2019 in China

Bundestrainer Rödl konnte aus dem Vollen schöpfen. Mit Ausnahme von Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) sagte kein potenzieller Kader-Spieler für die Weltmeisterschaft ab. Es sei gelungen, "einen sehr, sehr spannenden Kader zusammenzustellen", sagte Rödl: "Wir haben vor niemandem Angst."

Position Name Alter Team Point Guard Dennis Schröder 25 Oklahoma City Thunder Ismet Akpinar 24 Besiktas Maodo Lo 26 FC Bayern München Joshiko Saibou 29 Telekom Baskets Bonn Shooting Guard Andreas Obst 23 ratiopharm Ulm Isaac Bonga 19 Washington Wizards Small Forward Robin Benzing 30 Zaragoza Paul Zipser 25 vereinslos Niels Giffey 28 Alba Berlin Karim Jallow 22 Löwen Braunschweig Power Forward Maxi Kleber 27 Dallas Mavericks Danilo Barthel 27 FC Bayern München Moritz Wagner 22 Washington Wizards Johannes Thiemann 25 Alba Berlin Center Daniel Theis 27 Boston Celtics Johannes Voigtmann 26 ZSKA Moskau

Für den DBB beginnt nun langsam die Vorbereitung, am 11. August steht in Trier das erste Testspiel gegen Schweden an. Am Wochenende darauf findet dann traditionell der Supercup in Hamburg statt, dort heißen die Gegner Polen, Ungarn und Tschechien.

Auftakt für die Deutschen bei der WM ist dann am 1. September, wenn die Rödl-Truppe dann in der Vorrunden-Gruppe G auf Mit-Favorit Frankreich trifft. Die weiteren Gegner lauten Jordanien und die Dominikanische Republik. Nur die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Zwischenrunde, wo dann die beiden besten Teams aus der Gruppe H warten. In dieser Staffel spielen Kanada, Litauen, Australien sowie Außenseiter Senegal.

Basketball-WM: Der weitere Fahrplan des DBB bis zur WM

Bis zum WM-Auftakt gegen Mit-Favorit Frankreich bleibt aber noch eine Weile Zeit. Bis dahin werden die Adlerträger noch ganze sechs Testspiele absolvieren.