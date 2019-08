Team USA bei der Basketball-WM: Kader und Absagen

Die Basketball-WM 2019 steht vor der Tür. Die USA gelten natürlich wieder als großer Favorit. Doch die Amerikaner hadern mit der Kaderzusammenstellung. Viele Superstars sagten Coach Popovich bereits ab. SPOX wirft einen Blick auf den Kader von Team USA.

Der Kader von zwölf Mann von Team USA für die Basketball-WM in China steht, allerdings sind die großen Namen wie LeBron James, Stephen Curry, Kawhi Leonard oder Kevin Durant nicht mit dabei. Auch zahlreiche andere Stars sagten ab.

Team USA: Der Kader für die Basketball-WM

Und trotzdem gehören die USA selbstverständlich auch mit der aktuellen Besetzung zu den Top-Favoriten auf den Titelgewinn.

Mit Kemba Walker und Khris Middleton sind auch zwei All-Stars am Start. Hier der komplette Kader:

Spieler Alter Team Harrison Barnes 27 Sacramento Kings Jaylen Brown 22 Boston Celtics Joe Harris 27 Brooklyn Nets Brook Lopez 31 Milwaukee Bucks Khris Middleton 28 Milwaukee Bucks Donovan Mitchell 22 Utah Jazz Mason Plumlee 29 Denver Nuggets Marcus Smart 25 Boston Celtics Jayson Tatum 21 Boston Celtics Myles Turner 23 Indiana Pacers Kemba Walker 29 Boston Celtics Derrick White 25 San Antonio Spurs

Team USA: Die Absagen für die WM 2019

Im Gegenzug hagelte es zahlreiche Absagen für Head Coach Gregg Popovich. Insgesamt wurden neben den zwölf China-Fahrern 40 weitere Spieler eingeladen (die meisten bereits am 6. April 2018), die aber alle aus unterschiedlichsten Gründen absagten oder letztlich gestrichen wurden.

Spieler Team Devin Booker Phoenix Suns Jimmy Butler Miami Heat Mike Conley Utah Jazz DeMarcus Cousins Los Angeles Lakers Stephen Curry Golden State Warriors DeMar DeRozan San Antonio Spurs Kevin Durant Brooklyn Nets Paul George L.A. Clippers Draymond Green Golden State Warriors Blake Griffin Detroit Pistons Gordon Hayward Boston Celtics Kyrie Irving Brooklyn Nets LeBron James Los Angeles Lakers DeAndre Jordan Brooklyn Nets Kawhi Leonard L.A. Clippers Victor Oladipo Indiana Pacers Chris Paul Oklahoma City Thunder Isaiah Thomas Washington Wizards Klay Thompson Golden State Warriors John Wall Washington Wizards Russell Westbrook Houston Rockets Anthony Davis Los Angeles Lakers James Harden Houston Rockets Bradley Beal Washington Wizards Tobias Harris Philadelphia 76ers Damian Lillard Portland Trail Blazers Kevin Love Cleveland Cavaliers C.J. McCollum Portland Trail Blazers Eric Gordon Houston Rockets Paul Millsap Denver Nuggets Andre Drummond Detroit Pistons Montrezl Harrell L.A. Clippers Julius Randle New York Knicks Thaddeus Young Chicago Bulls Bam Adebayo Miami Heat Marvin Bagley Sacramento Kings Kyle Lowry Toronto Raptors P.J. Tucker Houston Rockets De'Aaron Fox Sacramento Kings Kyle Kuzma Los Angeles Lakers

Team USA: Die Vorbereitungsergebnisse

Historisches ereignete sich in Melbourne/Australien. Nach 78 Siegen am Stück musste sich Team USA den Boomers geschlagen geben. Noch wenige Tage zuvor hatten die Australier an gleicher Stelle gegen die Popovich-Truppe verloren. Die USA absolvierten zuvor auch auf heimischen Boden bereits ein Testspiel, dort siegte man gegen Spanien.

Datum Ort Gegner Ergebnis 16. August Anaheim Spanien 90:81 22. August Melbourne/Australien Australien 102:86 24. August Melbourne/Australien Australien 94:98 26. August Sydney/Australien Kanada

Basketball-Weltmeisterschaft: Die Gruppe von Team USA

Die Nordamerikaner haben in ihrer Gruppe E mit der Türkei einen starken Gegner zugelost bekommen. Hier die komplette Gruppe: