Basketball - Serbien-Coach Sasa Djordjevic über mögliches Duell mit Team USA: "Möge Gott ihnen helfen"

Nach all den prominenten Absagen kommt Team USA schon arg dezimiert daher, auch wenn der Kader natürlich weiterhin mit guten NBA-Spielern bestückt ist. Dennoch wittern mögliche Konkurrenten ihre Chance, allen voran Serbien.

Der Coach der Serben, Sasa Djordjevic sprach nun im serbischen Fernsehen über ein potenzielles Matchup mit Team USA und hatte folgendes zu sagen: "Wir lassen sie ihren Basketball spielen und wir spielen unseren. Wenn wir uns dann treffen, möge Gott ihnen helfen", tönte der ehemalige Bayern-Trainer gegenüber RTS.

Mitleid mit seinem Trainer-Kollegen Gregg Popovich hat Djordjevic aufgrund der Absagen aber keineswegs. "Willkommen im Klub. Das ist genau das, was uns vor zwei Jahren bei der EuroBasket passiert ist", so der Coach weiter. Gleichzeitig erklärte Djordjevic, dass nicht nur Serbien und die USA bei der kommenden WM gute Chancen haben.

"Viele Teams werden gar nicht erwähnt. Wir haben zum Beispiel jetzt in der Qualifikation zweimal gegen Deutschland verloren. Dann gibt es Griechenland, Russland, Frankreich, Argentinien, Kanada, Brasilien, Spanien. Ich habe über die Amerikaner noch überhaupt nicht nachgedacht."

Die Serben erwischten bei der Auslosung eine recht leichte Gruppe. In der Vorrunde warten Italien, die Philippinen und Angola, danach würde es in der Zwischenrunde gegen die besten beiden Teams aus der Gruppe C gehen, in die Spanien, Puerto Rico, Iran und Tunesien gelost wurden.

Der vorläufige Kader von Serbien bei der WM 2019 in China