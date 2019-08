Basketball-WM 2019: Wann findet das Turnier statt?

Bald findet in China die Basketball-WM 2019 statt. Die DBB-Auswahl ist das erste Mal seit 2010 wieder für die Endrunde qualifiziert. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wann das Turnier stattfindet und wie ihr die Spiele live verfolgen könnt.

Die Weltmeisterschaft in China ist aufgeteilt in drei Turnierphasen: Die erste Vorrunde, die zweite Gruppenphase und die K.o.-Runde. In der ersten Runde spielen jeweils vier Teams in acht Gruppen die beiden Gruppenbesten aus, die sich für die nächste Runde qualifizieren.

In der zweiten Gruppenphase spielen erneut vier Teams, allerdings nur in vier Gruppen, die beiden Gruppenbesten aus, welche die K.O-Phase erreichen.

Basketball-WM: Wann findet das Turnier statt?

Die Basketball-Weltmeisterschaft 2019 wird vom 31. August bis zum 15. September in China ausgetragen. Es ist erst die 18. Ausrichtung einer Basketball-WM überhaupt.

Auch die Platzierungen hinter dem Gesamtsieger spielen eine Rolle. Für die olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr werden insgesamt sieben direkte Tickets verteilt. Die besten beiden europäischen sowie nordamerikanischen Teams dürfen nach Japan, gleiches gilt für das beste asiatische, afrikanische und ozeanische Team.

Der Gastgeber, also Japan, ist von dieser Regelung natürlich ausgenommen und automatisch qualifiziert.

© imago images

DBB-Auswahl: Die deutsche Nationalmannschaft

Selten waren die Hoffnungen auf eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft so groß wie vor diesem Turnier in China. In der starken Vorbereitung gewann das Team rund um NBA-Star Dennis Schröder zuletzt den heimischen Supercup.

Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl ist besonders auf den großen Positionen stark aufgestellt und braucht sich vor den großen Basketball-Nationen bei der WM keinesfalls verstecken.

Ein Beweis für die starke Frontcourt-Besetzung der DBB-Auswahl: Der Bundestrainer sah sich gezwunken, NBA-Hoffnung Moritz Wagner von den Washington Wizards nach Hause zu schicken. Der gesamte Kader:

Spieler Team Dennis Schröder Oklahoma City Thunder (NBA) Isaac Bonga Washington Wizards (NBA) Ismet Akpinar Besiktas Istanbul Maodo Lo Bayern München Andreas Obst Ratiopharm Ulm Niels Giffey Alba Berlin Robin Benzing (C) Basket Saragossa Daniel Theis Boston Celtics (NBA) Maximilian Kleber Dallas Mavericks (NBA) Paul Zipser Bayern München Danilo Barthel Bayern München Johannes Voigtmann ZSKA Moskau Johannes Thiemann Alba Berlin

DBB-Team bei SPOX verfolgen

Auch bei SPOX seid Ihr von der WM in China ständig bestens informiert. Neben umfassenden Highlight-Clips von den Spielen der Weltmeisterschaft bieten wir ausführliche Liveticker an.

Alternativ zum Basketball von der WM und aus der BBL bieten euch die SPOX-Liveticker auch andere Sportarten wie Handball, Tennis, Golf, Eishockey und Fußball in täglichen Live-Berichten zum Mitlesen an.

Schaut euch einfach einmal in der Liveticker-Tagesübersicht um und seht selbst, was gerade so im Angebot ist.

Weltmeisterschaft: Die deutsche Gruppe

Gegen folgende Teams müssen Schröder, Theis und Co. in der Gruppenphase ran.