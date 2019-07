Basketball: FC Bayern München steht vor der Verpflichtung von NBA-Center Greg Monroe

Der FC Bayern München steht wohl vor der Verpflichtung von Greg Monroe. Die Bayern wollen am heutigen Donnerstag einen namhaften Neuzugang bekanntgeben, laut Medienberichten soll es sich um den NBA-erfahrenen Center handeln.

Das berichtet Emiliano Carchia von Sportando. Die Bayern posteten noch am gestrigen Mittwoch einen Tweet, in dem die Bekanntgabe eines neuen Spielers für Donnerstag angekündigt wurde. Laut Carchia wird es Greg Monroe, der in der vergangenen Saison für die Philadelphia 76ers auch in den Playoffs Minuten sah.

Der 29-Jährige, der im Draft 2010 mit dem siebten Pick von den Detroit Pistons ausgewählt wurde, hatte zuletzt in der NBA Probleme beständig Spielzeit zu bekommen. Dabei fiel er dem Trend von nur einem traditionellen Big Man zum Opfer, zu Beginn seiner Karriere war Monroe noch ein klassischer Power Forward, zuletzt wurde er nur noch als Center eingesetzt.

FC Bayern: Monroe nach Josh Huestis zweiter namhafter Neuzugang

Monroe kommt auf 632 Spiele in der NBA, in denen er durchschnittlich 13,7 Punkte und 8,2 Rebounds auflegte. In diesem Zeitraum kassierte der Big insgesamt 76,8 Millionen Dollar. Einen Platz fand Monroe aber zuletzt nicht mehr, in den vergangenen beiden Jahren spielte der Center für sechs verschiedene Teams (Milwaukee, Phoenix, Boston, Toronto, Brooklyn, Philadelphia).

Für die Bayern wäre Monroe der zweite namhafte Neuzugang in diesem Sommer. Erst kürzlich hatte der deutsche Meister sich die Dienste von Josh Huestis gesichert. Der Forward absolvierte dabei bereits 76 Spiele für die Oklahoma City Thunder.