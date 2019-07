Basketball-WM 2019: Wo kann ich die Weltmeisterschaft in China live sehen?

Die Basktetball-Weltmeisterschaft in China läuft vom 31. August bis zum 15. September. SPOX verrät euch, wo ihr die WM 2019 live im TV und Livestream sehen könnt und zeigt euch die bereits ausgelosten Gruppen.

Die FIBA (Federation Internationale de Basketball) veranstaltet seit 1950 im Vierjahres-Rhythmus eine Weltmeisterschaft. 2019 steigt somit die 18. Basketball-WM.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Basketball-WM 2019: TV-Übertragung und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen wird die Basketball-WM 2019 nicht zu sehen sein. Weder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch die Sportsender Eurosport und Sport 1 haben sich die Übertragungsrechte am Turnier gesichert.

Stattdessen besitzt die Telekom in Deutschland die Exklusivrechte aller Spiele des Turniers. Übertragen werden alle Spiele live und in HD im Livestream via Magenta Sport. Im Vergleich zu den sonstigen Live-Berichterstattungen des Telekom-Senders wird die Basketball-WM für alle kostenlos zu sehen sein.

Über die Endgeräte Samsung Smart TV, Google Chromecast und Apple AirPlay könnt ihr die Spiele der Weltmeisterschaft auch auf dem Fernseher streamen. Alternativ kann das Turnier über den Browser am Computer, Laptop oder Tablet sowie mit der Smartphone-App verfolgt werden.

Zudem bietet SPOX diverse Liveticker der Spiele an. Hier entlang.

Basketball-WM: Die Gruppe von Deutschland

Deutschland trifft in der Gruppenphase der Basketball-WM 2019 auf Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien. Losfee Kobe Bryant bescherte der DBB-Auswahl bei der Auslosung in Shenzhen somit eine machbare Aufgabe.

Um die Zwischenrunde zu erreichen, muss das Team um NBA-Spieler Dennis Schröder mindestens Zweiter werden. Dort würden dann die ersten beiden Teams aus Gruppe H warten.

© getty

Basketball-WM: Die Gruppen im Überblick

Während es vor fünf Jahren in Spanien noch 24 Teams waren, nehmen 2019 erstmals 32 Teams an der Baskteball-WM teil.

Gruppe A bis D im Überblick:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D China Argentinien Spanien Serbien Venezuela Russland Puerto Rico Italien Polen Südkorea Iran Philippinen Elfenbeinküste Nigeria Tunesien Angola

Gruppe E bis H im Überblick:

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H USA Griechenland Frankreich Litauen Türkei Brasilien Dominikanische Rep. Australien Tschechien Montenegro Deutschland Kanada Japan Neuseeland Jordanien Senegal

Basketball-WM 2019: Die Austragungsorte und Hallen

Die Basketball-Weltmeisterschaft in China wird in acht Städten stattfinden: in Peking, Nanjing, Shanghai, Wuhan, Dongguan, Foshan, Guangzhou und Shenzhen.