BBL-Playoffs: Spiel 3 zwischen EWE Baskets Oldenburg und ALBA Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

ALBA Berlin kann mit einem Sieg heute im Halbfinale gegen Oldenburg zum zweiten Mal in Folge ins Finale um die Deutsche Meisterschaft einziehen. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

BBL-Halbfinale: EWE Oldenburg gegen ALBA Berlin live im TV und Livestream

In dieser Saison liegen die Rechte für die Basketball-Bundesliga bei der Telekom. Dementsprechend könnt ihr auch die Partie heute Nachmittag live und in voller Länge auf dem Pay-TV-Sender Magenta Sport verfolgen. Gleichzeitig gibt es das Spiel aber auch im Free-TV auf Sport1 zu sehen. Die Übertragung startet um 15 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Parallel zur TV-Übertragung bietet die Telekom auch einen kostenpflichtigen Livestream auf magentasport.de an. Einen kostenlosen Livestream findet ihr auf sport1.de.

© getty

Oldenburg gegen Berlin im Liveticker

Wer das Spiel aber weder im TV, noch im Livestream anschauen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, heute ab 15.30 Uhr den Liveticker zu verfolgen. Somit bleibt ihr immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst keinen einzigen Punkt.

BBL: Die Halbfinalduelle im Überblick

Sowohl ALBA Berlin, als auch der FC Bayern München dominieren bisher die Halbfinals. Der FC Bayern hat gestern auch Spiel 3 gegen Rasta Vechta gewonnen und steht somit als erster Finalteilnehmer fest, die Berliner können heute nachziehen.

Duell Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 [1] FC Bayern München - [4] Rasta Vechta 98:88 89:71 95:80 - - [2] EWE Baskets Oldenburg - [3] ALBA Berlin 93:100 68:79 09.06. 11.06. 13.06.

Basketball-Bundesliga: Die letzten zehn Meister

In den letzten drei Jahren hat Bamberg die nationale Meisterschaft in Deutschland dominiert, allerdings scheiterte Brose in diesem Jahr schon im Viertelfinale an Aufsteiger Rasta Vechta.