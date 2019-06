BBL-Playoffs: FC Bayern München gegen Rasta Vechta heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Halbfinale der BBL-Playoffs steht heute Spiel 3 des FC Bayern München gegen Rasta Vechta auf dem Programm. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie am Samstagabend live und in voller Länge verfolgen könnt.

BBL-Playoffs: FC Bayern München gegen Rasta Vechta im TV und Livestream

In diesem Jahr liegen die Rechte an der Basketball-Bundesliga komplett bei der Telekom. Dementsprechend wird auch Spiel 3 heute ab 20.15 Uhr live auf dem Pay-TV-Sender MagentaSport mit folgendem Personal gezeigt:

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Moderator: Kevin Gerwin

Kevin Gerwin Kommentar: Michael Körner

Michael Körner Experte: Alex Vogel

Parallel zur TV-Übertragung können Telekom-Kunden die Partie auch mit einem Livestream auf magentasport.de verfolgen.

© getty

FC Bayern München gegen Rasta Vechta im Liveticker

Wer das Spiel heute Abend aber weder am großen, noch am kleinen Bildschirm anschauen kann, der hat die Möglichkeit, ab 20.30 Uhr den Liveticker bei SPOX zu verfolgen. Somit bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand und verpasst keine wichtige Spielszene.

BBL-Playoffs: Gelingt Aufsteiger Rasta Vechta noch einmal die Wende?

Es ist die Sensation dieser Basketball-Bundesliga: Als Aufsteiger beendete Rasta Vechta die Hauptrunde auf Tabellenplatz vier und schlug im Viertelfinale Brose Bamberg mit 3-1.

Gegen den FC Bayern München stoßen die Aufsteiger bisher jedoch an ihre Grenzen. Vor allem in Spiel 2 schien der Tank von Rasta gegen Spielende leer zu sein, der Außenseiter kassierte einen 0:20-Lauf im vierten Viertel und verlor so deutlich mit 71:89.

BBL-Playoffs: Krönt sich Bayern zum dritten Mal in Folge zum Meister?

Währenddessen kann der FC Bayern Basketball heute Abend im Audi-Dome vor heimischer Kulisse den Sweep perfekt machen und im Finale die Titelverteidigung perfekt zu machen.

Die Brose Bamberg, die vor 2018 dreimal in Folge die Meisterschaft feiern konnten, scheiterten ja schon im Viertelfinale an Rasta Vechta und stehen somit nicht mehr im Weg. Im Finale muss sich der FCB vermutlich mit ALBA Berlin messen, das in der zweiten Halbfinal-Serie ebenfalls mit 2-0 führt.

BBL-Playoffs: Alle Halbfinalspiele im Überblick

Duell Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 [1] FC Bayern München - [4] Rasta Vechta 98:88 89:71 08.06. 11.06. 13.06. [2] EWE Baskets Oldenburg - [3] ALBA Berlin 93:100 68:79 09.06. 11.06. 13.06.

BBL: Die Meister der letzten zehn Jahre