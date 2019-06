BBL-Finals, Spiel 3: FC Bayern München Basketball gegen Alba Berlin heute im LIVE-TICKER

Nach zwei Siegen in der BBL-Finalserie gegen Alba Berlin bietet sich den Basketballers des FC Bayern München vor heimischer Kulisse der erste Matchball in Sachen Titelverteidigung. Hier könnt ihr den gesamten Verlauf von Spiel 3 der Playoff-Serie zwischen Bayern München und Alba Berlin im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BBL-Finals, Spiel 3: FC Bayern München gegen Alba Berlin - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Bayern-Spieler wissen um ihre Stärken, unterschätzen den Gegner jedoch nicht. FCB-Leistungsträger Devin Booker ist vorsichtig: "Spiel drei wird hart. Wir müssen es so angehen, als wäre es Spiel eins."

Vor Beginn: Alba-Kapitän Niels Giffey gibt sich vor Spiel 3 positiv: Die Berliner hätten heute nichts zu verlieren. "Ein bisschen Druck ist weg, wir können am Sonntag extrem befreit und mit unheimlicher Energie spielen", äußerte sich der Forward im RBB.

Vor Beginn: Auch in Spiel 2 ging es heiß her. Wie schon am vergangenen Sonntag, setzten sich die Bayern letztlich in der Crunchtime durch. Am Ende gelang den Bayern ein 82:77-Sieg in Berlin. Topscorer des FC Bayern war Devin Booker, mit 16 Punkten.

Vor Beginn: Nachdem der FCB nach zwei Spielen mit 2-0 in Führung liegt, könnten die Bayern heute alles klar machen. Ein Sieg würde dem FC Bayern den zweiten Meistertitel in Folge sowie den fünften Titelgewinn der Vereinsgeschichte bescheren.

Vor Beginn: Spiel 3 steht heute erneut im abendlichen Termin auf dem Programm. Tip-Off ist um 18 Uhr, genau wie in Spiel 1 der Finalserie.

Vor Beginn: Das dritte Spiel der BBL-Finalserie findet heute Abend im Münchener Audi Dome statt. Wie der FC Bayern gestern bekanntgab, sind alle Tickets vergriffen, sodass die Halle restlos ausverkauft sein wird. Bei Heimspielen des FC Bayern München kann der Audi Dome 6.700 Fans aufnehmen.

BBL-Finals, Spiel 3 heute live: FC Bayern - Alba Berlin heute im TV/LIVESTREAM

Im Gegensatz zu Spiel 2, das nicht im Free-TV zu sehen war, wird die heutige Partie im Free-TV übertragen. Um die Live-Übertragung kümmert sich der Privatsender Sport1, der die Partie in voller Länge im Fernsehen ausstrahlt. Mit der Live-Berichterstattung aus dem Audi Dome geht es pünktlich zu Spielbeginn um 18 Uhr los. Selbstverständlich ist das Spiel dann ebenfalls via 24-Stunden-TV-Stream auf Sport1.de abrufbar, sodass ihr Spiel 3 im Livestream mitverfolgen könnt.

Auch das Pay-TV ist heute erneut mit von der Partie. MagentaSport besitzt alle Übertragungsrechte an den Live-Spielen der BBL und ist in dieser Saison der offizielle Medienpartner der Basketball-Bundesliga.

Spiel 3 der BBL-Finals, zwischen Bayern und Alba Berlin, strahlt der Pay-TV-Sender des Telekom-Konzerns ebenfalls in voller Länge aus. MagentaSport legt ab 17.45 Uhr mit den erste Vorberichten los. Die Partie wird ebenfalls via Livestream übertragen. Eine Viertelstunde vor Anpfiff geht folgenden MagentaSport-Personal live auf Sendung:

Kommentar: Michael Körner

Moderation: Jan Lüdeke

Experte: Alex Vogel & Konrad Wysocki

BBL: Meister der vergangenen sechs Jahre

