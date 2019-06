BBL-Finals: Spiel 2 zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München Basketball heute live im LIVETICKER

Heute Abend steigt Spiel 2 der BBL-Finalserie zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München Basketball. Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. AB 20.15 Uhr wird Spiel 2 der BBL-Finals hier live getickert.

BBL-Finals: Spiel 2 zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball im Liveticker

Vor Beginn: Mit einem knappen 74:70-Sieg in Spiel 1 der BBL-Finalserie legte der FC Bayern den Grundstein für eine erfolgreiche Titelverteidigung. Sollten die Bayern die Albatrosse auch heute Abend besiegen, haben sie drei Spiele Zeit, um die Best-of-five-Serie zuzumachen.

Vor Beginn: Tip-Off ist heute Abend um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Nachdem Spiel 1 im Münchener Audi Dome stattfand, treffen die beiden Kontrahenten heute in der Mercedes-Benz Arena Berlin aufeinander. Das Stadion in Friedrichshain bietet Platz für 14.500 Basketball-Fans.

BBL-Finalserie: Spiel 2 live im TV und Livestream

Spiel 2 der Finalserie zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen. Zwar überträgt der Sport1 ausgewählte Partien der BBL, die heutige Begegnung ist jedoch nicht dabei.

Stattdessen liegen die Rechte für das Duell bei der Telekom, die via MagentaSport live und in voller Länge überträgt. Kunden der Telekom erhalten zwölf Monate lang kostenfreien Zugang zu allen Inhalten von MagentaSport, danach werden 4,95 Euro im Monat fällig.

Für alle anderen gibt es die Möglichkeit, zwischen einem Monats-Abo (16,95 Euro im Monat) und einem Jahres-Abo (9,95 Euro im Monat) zu wählen. Auch unterwegs könnt ihr das gesamte Geschehen mit der "Telekom Basketball"-App auf euren Smartphones und Tablets verfolgen.

Um 20.15 Uhr beginnt MagentaSport mit der Übertragung aus Berlin. Moderator Arne Malsch wird euch durch die Vorberichterstattung führen, ehe Kommentator Alexander Frisch gemeinsam mit den beiden Experten Pascal Roller und Robin Benzig übernimmt.

BBL-Finals: Die Partien im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 16.06.19 18 Uhr FC Bayern Basketball Alba Berlin 74:70 19.06.19 20.30 Uhr Alba Berlin FC Bayern Basketball 23.06.19 18 Uhr FC Bayern Basketball Alba Berlin 25.06.19* 20.30 Uhr Alba Berlin FC Bayern Basketball 28.06.19* 20.30 Uhr FC Bayern Basketball Alba Berlin

*falls nötig

Alba Berlin - FC Bayern: So lief Spiel 1 der BBL-Finals

Der FC Bayern startete in der heimischen Arena schlecht in die diesjährige Finalserie und lag nach vier Minuten bereits mit 0:11 zurück. Die Münchener hatten zu Beginn der Partie ungewohnte Probleme in Defensive und Offensive und leisteten sich immer wieder unnötige Ballverluste.

"Bei uns sind die ersten Würfe gefallen", sagte Berlins Nationalspieler Johannes Thiemann: "Aber es war klar, dass eine Reaktion kam, und sie ist gekommen." Im zweiten Viertel fand der amtierende Meister dann schließlich besser in die Partie und ging 19 Sekunden vor der Halbzeit erstmals in Führung.

In der zweiten Hälfte kamen Djedovic und Co. merklich fokussierter aus der Kabine und erspielten sich schnell einen kleinen Vorsprung, den sie am Ende dank ihrer überragenden Defensivarbeit und einigen umstrittenen Pfiffen der Referees über die Zeit retteten. Nihad Djedovic war mit 18 Punkten auch bester Werfer des FCBB.

Alba Berlin vor Spiel 2 der BBL-Finals: Kaum Druck

Viele Fans und Spieler der Albatrosse fühlten sich nach Spiel 1 von den Schiedsrichtern betrogen, die in der Endphase einige strittige Situationen zu Gunsten der Gastgeber werteten. Vor Spiel 2 sendete Trainer Aito aber das klare Signal, die Partie in München aus den Köpfen zu bekommen.

"Das Wichtigste ist, wenn du Basketball spielst, nicht an die Vergangenheit und auch nicht an die Zukunft zu denken, sondern an den Moment. Wenn du in der Offensive bist, versuche zu treffen. Wenn du verteidigst, versuche den Ball zu erobern", sagte der 72-Jährige gestern auf der Pressekonferenz.

Auch Niels Giffey ist nach dem guten Auftritt seiner Mannschaft in Spiel 1 zuversichtlich. "Der Druck ist jetzt nicht riesig, weil wir schon sehr gut gespielt haben und auch defensiv richtig gut aussahen. Auf so eine Leistung kann man stolz sein", sagte der Kapitän der Albatrosse: "Wir haben viel investiert im ersten Spiel, es hätte auf jeden Fall in beide Richtungen pendeln können."

BBL: Die Meister der vergangenen zehn Jahre

Jahr Meister 2018 FC Bayern Basketball 2017 Brose Bamberg 2016 Brose Bamberg 2015 Brose Bamberg 2014 FC Bayern Basketball 2013 Brose Bamberg 2012 Brose Bamberg 2011 Brose Bamberg 2010 Brose Bamberg 2009 EWE Baskets Oldenburg

Alba Berlin war zuletzt 2008 Deutscher Meister. Rekordmeister sind die Bayer Giants Leverkusen (14 Titel).