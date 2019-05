Bayern München - Hoeneß kündigt an: Neuer Vertrag für Trainer Radonjic

Präsident Uli Hoeneß vom deutschen Basketball-Meister Bayern München plant eine weitere Zusammenarbeit mit Chefcoach Dejan Radonjic.

"Wir haben uns kürzlich darüber unterhalten. So viel ich weiß, hat er ein Angebot für eine Vertragsverlängerung auf dem Tisch liegen", sagte Hoeneß der tz/Münchner Merkur.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Er stehe dem Montenegriner "sehr positiv gegenüber", ergänzte Hoeneß, "denn ich finde, er hat einen sehr guten Job gemacht."

Radonjic (49) hatte Ende der vergangenen Saison überraschend Sasa Djordjevic abgelöst und die Bayern zum Titel geführt. "Damals ist er in einer schwierigen Situation gekommen, in der ein ziemliches Chaos geherrscht hat. Und er hat das gut gemacht", sagte Hoeneß.

Hoeneß: "So kann es nicht weitergehen"

Der Patriarch übte zugleich Kritik an der aus seiner Sicht zu hohen Belastung der Profis.

"So kann es nicht weitergehen. Die Spieler haben dann ja demnächst vier Spiele in der Woche und zusätzliche Reisen quer durch Europa. So sollte es nicht sein", sagte Hoeneß mit Blick auf die geplante Aufstockung der EuroLeague von 16 auf 18 Mannschaften: "Ich verstehe das nicht. Die Belastung noch weiter auszudehnen, halte ich nicht für klug."

Auch die BBL müsse für Entlastung sorgen und eine Reduzierung von 18 auf 16 Teams erwägen, sagte Hoeneß.