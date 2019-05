BBL-Playoffs, Viertelfinale heute live: Übertragung im TV und im LIVESTREAM

Seit dem vergangenen Wochenende sind die BBL-Playoffs 2019 in vollem Gange. Am Samstag und Sonntag absolvierten die acht Bundesligisten ihre ersten Viertelfinalspiele in der Postseason. SPOX verrät euch die bisherigen Ergebnisse, dazu kommt alles Wissenswerte zum Tip-Off sowie der Live-Berichterstattung im TV und per Livestream.

BBL-Playoffs 2019, Viertelfinale: Ergebnisse vom Wochenende

Der Einstieg in die BBL-Playoffs 2019 verlief in der Summe ohne größere Überraschungen. Alle Top-Teams der BBL-Hauptrunde setzten sich im ersten Spiel der diesjährigen Playoffs durch, sodass die vermeintlich schwächeren Mannschaften in den kommenden Viertelfinal-Begegnungen unter Zugzwang stehen.

Die Profis des FC Bayern München gingen als Tabellenerster in die Playoffs und wurden ihrer Favoritenrolle gleich zu Anfang der Playoffs gerecht. Im ersten Viertelfinalspiel setzte der FCB ein Ausrufezeichen und bezwang die Basketball Löwen Braunschweig mit 70:59.

Auch der Tabellendritte ALBA Berlin und der Tabellenzweite EWE Oldenburg patzten nicht. In eigener Halle konnten die Berliner einen ungefährdeten 107:78-Sieg einfahren. Die Baskets Oldenburg gewann ihr Heimspiel mit 105:94.

BBL-Playoffs 2019, Termine: Ulm - Alba, Baskets Bonn - Baskets Oldenburg

Die erste Viertelfinal-Partie des Tages ratiopharm Ulm - ALBA Berlin wird heute um 19 Uhr angepfiffen und in der ratiopharm Arena von Ulm ausgetragen. In der Halle ist bei Heimspielen Platz für insgesamt 6.200 Zuschauer.

Das zweite Playoff-Duell zwischen den Telekom Baskets Bonn und den Baskets Oldenburg findet im Bonner Telekom Dome statt. Tip-Off ist heute Abend um 20.30 Uhr.

Ergebnisse der vier Playoff-Teams, die am heutigen Dienstag im Einsatz sind:

Datum Heim-Team Gäste-Team Ergebnis 18.05.19 ALBA Berlin ratiopharm Ulm 107:78 19.05.19 EWE Baskets Oldenburg Telekom Baskets Bonn 105:94

Viertelfinale der BBL-Playoffs heute live: Übertragung im TV

Alle Playoff-Spiele werden in voller Länge beim Bezahlsender MagentaSport zu sehen sein. Außerdem überträgt der Free-TV-Sender Sport1 vereinzelte Live-Partien der BBL-Playoffs 2019. In dieser Woche ist Sport1 zuerst beim morgigen Playoff-Duell Brose Bamberg - RASTA Vechta mit von der Partie. Das zweite Live-Duell wird am Sonntag um 18 Uhr beim Free-TV-Sender ausgestrahlt, wenn der FC Bayern in Spiel 3 auf die Basketball Löwen Braunschweig trifft.

Beide anstehenden Playoff-Spiele aus Ulm und Bonn werden exklusiv sowie in voller Länge von MagentaSport gezeigt. Mit den Live-Übertragungen bei MagentaSport geht es jeweils eine Viertelstunde vor Spielbeginn los.

Ab 18.45 Uhr geht folgendes MagentaSport-Trio live auf Sendung und führt euch mit Vorberichten, Analysen und Kommentaren durch die Partie ratiopharm Ulm - ALBA Berlin:

Kommentator: Michael Könner

Moderator: Jan Lüdeke

Experte: Konrad Wysocki

Pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr meldet sich folgendes MagentaSport-Personal zum Spiel Telekom Baskets Bonn - Baskets Oldenburg zu Wort:

Kommentator: Chris Schmidt

Moderator: Holger Speckhahn

Telekom-Kunden können alle Live-Sport-Inhalte von MagentaSport in den ersten 12 Monaten kostenfrei abrufen.

BBL-Playoff-Viertelfinale 2019 heute im LIVESTREAM

Die heutigen Playoff-Viertelfinals müsst ihr nicht zwingend vor den großen TV-Bildschirmen mitverfolgen. MagentaSport stellt all seinen Kunden einen direkten Livestream zur Verfügung, sodass beide Abendspiele ebenso via Smartphone oder Tablett abrufbar sind.

Hier findet ihr den Livestream zum Spiel Ulm - Berlin. Zum Livestream der Partie Bonn - Oldenburg geht's hier lang.

BBL-Playoffs 2019: Alle Viertelfinal-Termine in dieser Woche

Alle Viertelfinal-Termine der BBL-Playoffs 2019 im Überblick (nur diese Woche):