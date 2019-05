BBL-Playoffs, Viertelfinale heute live: Brose Bamberg – RASTA Vechta im TV und LIVESTREAM sehen

Am heutigen Mittwoch treffen im Viertelfinale der BBL-Playoffs Brose Bamberg und RASTA Vechta im Spiel 2 aufeinander. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Match zwischen den Baskets und Vechta im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Vechta hat das erste Aufeinandertreffen gewonnen und führt in der Serie mit 1:0.

BBL heute live - Brose Bamberg empfängt RASTA Vechta

Das Playoff-Duell im BBL-Viertelfinale zwischen Bamberg und Vechta beginnt heute um 19 Uhr in der Brose Arena in Bamberg. In der Halle finden 6.580 Zuschauer Platz.

Brose Bamberg gegen RASTA Vechta live im Free-TV und Pay-TV

Zu sehen ist das ansehende Playoff-Spiel in Bamberg, sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV. Einerseits überträgt der Free-TV-Sender Sport1 das Duell Bamberg - Vechta live, andererseits können BBL-Fans das Match auch über MagentaSport sehen.

Sport1 legt mit der Live-Übertragung im Free-TV eine Viertelstunde vor Spielbeginn los. MagentaSport, beginnt die Live-Berichterstattung schon eine halbe Stunde vor Anpfiff. Ab 18.45 Uhr geht folgende Dreier-Bestzung live bei MagentaSport auf Sendung:

Kommentator: Benni Zander

Moderatorin: Anett Sattler

Experte: Alex Vogel

Brose Bamberg - RASTA Vechta: Übertragung per LIVESTREAM

Beide TV-Sender strahlen die anstehende Playoff-Begegnung in Bamberg ebenfalls im Livestream aus.

Der BBL-Livestream bei Sport1 ist ab 19 Uhr abrufbar, während der MagentaSport-Livestream schon um 18.45 Uhr anläuft. Letzterer ist jedoch kostenpflichtig.

Telekom-Kunden müssen in den ersten zwölf Monaten für Live-Inhalte von MagenatSport nichts bezahlen. Erst ab dem 13. Monat wird das Live-Angebot des Pay-TV-Senders der Telekom kostenpflichtig und ist dann für 4,95€/Monat erhältlich.

Bamberg gegen Vechta heute live: Direkte Duelle

Die Franken und Niedersachsen standen sich bislang siebenmal gegenüber.rose Bamberg setzte sich gegen RASTA Vechta in fünf Direkt-Duellen durch, RASTA Vechta konnte lediglich zwei Siege einfahren.

BBL-Playoffs, Brose Bamberg - RASTA Vechta: Kommende Playoff-Spiele

Die Playoffspiele finden im Drei-Tages-Rhythmus statt:

Alle Termine und Uhrzeiten des Playoff-Viertelfinals Brose Bamberg - RASTA Vechta in der Übersicht:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 22.05.19 19.00 Uhr Brose Bamberg RASTA Vechta 25.05.19 20.30 Uhr RASTA Vechta Brose Bamberg 28.05.19 19.00 Uhr Brose Bamberg RASTA Vechta 30.05.19 18.00 Uhr RASTA Vechta Brose Bamberg

BBL-Playoffs 2019, Viertelfinale: Alle Ergebnisse im Überblick

Alle Viertelfinal-Ergebnisse der BBL-Playoffs im Überblick: