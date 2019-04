Basketball-WM: Deutschland testet in der Vorbereitung gegen Schweden

-Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft absolviert in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in China ein Länderspiel gegen Schweden. Der Test findet am 11. August in Trier statt, das gab der Deutsche Basketball Bund am Montag bekannt.

"Ich glaube, dass Schweden genau der richtige Gegner für unser erstes Testspiel sein wird. Wir haben nur wenig Zeit zur gemeinsamen Vorbereitung und möchten schon gegen Schweden zeigen, dass wir auf einem guten Weg zum World Cup sind", sagte Bundestrainer Henrik Rödl, der seinen WM-Kader nicht vor Mitte Juli nominieren wird.

Nach dem Schweden-Spiel steht der Supercup in Hamburg (16. bis 18. August) auf dem Programm, es sollen zwei weitere Spiele folgen - voraussichtlich in Japan kurz vor dem Beginn der WM-Endrunde (31. August bis 15. September). Schweden hat sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert. In bislang 36 Duellen setzte sich das DBB-Team 24-mal durch.