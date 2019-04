BBL: Bayern gewinnen Nachholspiel in Ludwigsburg

Meister Bayern München hat seine Vormachtstellung in der BBL untermauert. Der Spitzenreiter setzte sich im Nachholspiel des 14. Spieltages am Donnerstag bei den MHP Riesen Ludwigsburg souverän mit 91:75 (48:37) durch und feierte den fünften Sieg in Serie.

Bester Werfer für die Münchner war ein überragender Danilo Barthel mit 24 Punkten.

Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic startete ideal in die Begegnung und erarbeitete sich schon im ersten Viertel einen komfortablen 11-Punkte-Vorsprung.

Die Bayern führen die Liga nach 27 Spielen sechs Zähler vor den EWE Baskets Oldenburg an, den vorzeitigen Einzug in die Play-offs hatten sich die Münchner bereits vor knapp zwei Wochen gesichert.