EuroCup: Alba Berlin erzwingt drittes Finalspiel

Alba Berlin darf weiter auf den zweiten Europapokal-Triumph nach 24 Jahren hoffen. Die Mannschaft des spanischen Trainers Aito Garcia Reneses gewann das packende zweite Spiel der Best-of-Three-Finalserie gegen Rekordtitelträger Valencia Basket zu Hause mit 95:92 (83:83, 42:39) nach Verlängerung.

Am Montag (20.30 Uhr) tritt Alba zum entscheidenden dritten Spiel in Valencia an.

Im ersten Spiel hatten die Albatrosse mit 75:89 in Valencia das Nachsehen gehabt. Bester Werfer der Berliner war Rokas Giedraitis mit 17 Punkten, bei Valencia erzielte Sam Van Rossom (22) die meisten Zähler. 1995 hatte Alba den mittlerweile abgeschafften Korac Cup gewonnen.