Basketball: "Bachelor" Andrej Mangold unterschreibt bei Frankfurt Skyliners

Andrej Mangold hat einen Vertrag bis zum Saisonende bei den Frankfurt Skyliners unterschrieben. Der 28-Jährige hatte nach seinem Kreuzbandriss vor zwei Jahren Anfang des Jahres an der RTL-Sendung "Der Bachelor" teilgenommen.

"Die Entscheidung war sehr kurzfristig", sagte Mangold, der in den vergangenen Wochen bei den Telekom Baskets Bonn mittrainiert hat, auf einer Pressekonferenz am Dienstag: "Ich freue mich auf die Aufgabe und will alles versuchen, um die Playoff-Teilnahme doch noch zu schaffen."

Dieses Ziel ist allerdings nur noch theoretisch zu erreichen. Frankfurt spielt eine enttäuschende Saison und belegt in der BBL lediglich den 13. Platz bei noch acht ausstehenden Partien.

Wie es für für den Guard, der in der Saison 2016/2017 bei der BG Göttingen unter Vertrag stand, nach dieser Spielzeit weitergeht, ist offen. "Ich will mir einfach beweisen, dass ich es noch kann und dem Team weiterhelfen", so Mangold.